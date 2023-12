Berlin. Das Zenner hatte eine Anfrage des jüdischen „Karneval de Purim“ abgelehnt - mit einer antisemitischen Mail. Nun kam die Entschuldigung.

Der Berliner Club und Veranstaltungsort Zenner hat sich für seine Absage an einen jüdischen Partyveranstalter entschuldigt. „Wir möchten uns für die klar als antisemitisch zu bewertende Aussage in der E-Mail unseres Mitarbeiters entschuldigen“, teilte das Gasthaus Zenner am späten Samstagabend mit.

Zuvor war bekannt geworden, dass ein Mitarbeiter von Zenner eine Anfrage der jüdischen Veranstalter vom „Karneval de Purim“ abgelehnt hatte. In der E-Mail hieß es.: „Ich finde es ziemlich unglaublich, dass Sie bei der derzeitigen Lage der Dinge bereit sind, einen jüdischen Karneval zu feiern. Nichts Persönliches, aber nicht bei Zenner“. In den sozialen Medien zog die von „Karneval de Purim“ verbreitete Absage Kritik auf sich.

Zenner entschuldigt sich bei „Karneval de Purim“-Veranstaltern

Auf ihrer Instagram-Seite kritisierte „Karneval de Purim“ die anfängliche Entscheidung des Gasthauses. „Das derzeitige politische Klima weckt alle Dämonen und ermöglicht es denjenigen, die sich normalerweise als aufgeschlossen und integrativ präsentieren, ihr antisemitisches Wesen zu offenbaren.“

Zenner wolle den Fehler intern aufarbeiten und das gesamte Team weiterbilden und sensibilisieren, hieß es. Den „Karneval de Purim“-Veranstaltern bot Zenner an, die Veranstaltung doch bei sich stattfinden zu lassen und den potenziellen Gewinn des Abends an die Ofek-Beratungsstelle bei antisemitischer Gewalt sowie an die Graswurzelbewegung „Standing Together“ zu spenden, die sich für Frieden zwischen jüdischen und palästinensischen Bürgern Israels einsetzt. dpa/bekö