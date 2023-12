Berlin. Beim Großeinsatz in Brandenburg sind zwei 21-Jährige festgenommen worden. Warum die Berliner Polizei um Hilfe gebeten wurde.

Bei dem Großeinsatz von Polizei und Staatsanwaltschaft in Cottbus und angrenzenden Landkreisen sind am Freitagnachmittag zwei 21-Jährige festgenommen worden. Das teilten die Behörden in einer gemeinsamen Mitteilung am Sonnabend mit. Die beiden Tatverdächtigen seien demnach dringend verdächtig, mit Drogen gehandelt zu haben. Einer der beiden gilt laut „B.Z“ als „Drogen-Boss“. Nach dem Einsatz am Freitag hatten die Beamten zunächst nur von einem Festgenommenen gesprochen. Die Razzia zog sich bis in den Sonnabendmorgen hinein.

In diesem Zusammenhang wurden 20 Wohnungen in Cottbus und in den Landkreisen Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz sowie Dahme-Spreewald dursucht, um weitere Beweismittel sicherzustellen. Insgesamt fand die Polizei bei dem Einsatz rund vier Kilogramm Cannabis, drei Schreckschusswaffen, Schlagstöcke, Messer und einen Elektroschocker sicher.

Die beiden Tatverdächtigen gelten als gewaltbereit

Darüber hinaus wurden nach Polizeiangaben sieben Fahrzeuge und über 20.000 Euro Bargeld eingezogen. An dem Polizeieinsatz waren über 200 Polizeibeamte aus den Bundesländern Brandenburg, Berlin, Sachsen und Thüringen beteiligt, allein 60 davon SEK-Beamte. Der Einsatz war zwei Monate lang vorbereitet worden, hieß es. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde ein spezialisiertes SEK-Team aus Berlin zu Hilfe geholt, da die beiden Tatverdächtigen als besonders gewaltbereit gelten. So sollte das gesundheitliche Risiko der eingesetzten Beamten minimiert werden, hieß es.

Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Mitteilung um zwei 21 Jahre alte Männer mit syrischer bzw. russischer Staatsangehörigkeit. Gegen Beide lagen Haftbefehle vor, da sie dringend tatverdächtig sind neben dem Drogenhandel auch in mehrere Gewaltdelikte verwickelt zu sein. Laut „rbb“ wurde einer der Männer in der Cottbuser Innenstadt in seinem Auto gestoppt und festgenommen. Bei dem spektakulären Zugriff in der Öffentlichkeit sei sein Fahrzeug beschädigt worden, Beifahrer- und Frontscheibe zersplitterten. Das Fahrzeug sei sichergestellt worden.

GdP: Berlins SEK-Team über die Landesgrenzen hinaus angesehen

Die beiden Verdächtigen wurden noch am Sonnabend einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Cottbus zur Verkündung der Haftbefehle vorgeführt und im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

„Wir gratulieren zu den gelungenen Festnahmen und hoffen, dass die Männer von der Justiz entsprechend zur Verantwortung gezogen werden“, sagt Benjamin Jendro, Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft GdP. „Es überrascht nicht, dass unsere Kollegen des LKA 6 hinzugezogen wurden.“ Berlins SEK genieße über die Landesgrenzen hinaus zurecht einen hervorragenden Ruf und großen Respekt, so Jendro weiter, weil man hohe Professionalität und reichtlich Einsatzerfahrung mitbringe.

