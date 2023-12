Berlin. Nach einem hoffnungsfrohen Beginn ging der Umsatz rapide zurück. Der Einzelhandelsverband glaubt, die Gründe dafür zu kennen.

Wenn Wolfgang Kampmeier von den ersten zwei Wochen im Weihnachtsgeschäft erzählt, klingt Begeisterung durch. „Der Schnee, die Kälte ... Wir sind mit einer guten Stimmung ins Weihnachtsgeschäft gestartet“, sagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg. „Aber seit 14 Tagen stagniert das Geschäft“. „Die vergangene Woche war wirklich nicht berauschend“, seufzt er ins Telefon. „Alle unsere Hoffnung liegt nun auf dem dritten Advent.“

Denn der dritte Advent ist ein verkaufsoffener Sonntag. Viele Einkaufszentren, Shops und Läden öffnen in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ihre Türen, manche sogar bis 20 Uhr. Auch einige Supermärkte und Discounter haben geöffnet – vor allem natürlich dann, wenn sie sich in Shopping Malls befinden. Grund für die seltene Shopping-Gelegenheit am Sonntag sind die vielen Berliner Weihnachtsmärkte. Die großen Weihnachtsmärkte haben am 3. Advent natürlich geöffnet, hinzu kommen die vielen kleinen Weihnachtsmärkte, die oft nur an den Adventswochenenden stattfinden. Wer also kurz vor Weihnachten noch Geschenke besorgen und auf große Shopping-Tour gehen will, kann sich anschließend bei Glühwein und anderen Leckererein entspannen.

Laut den Unternehmens-Websites nehmen unter anderem diese Läden, Shops und Malls am verkaufsoffenen Sonntag in Berlin teil.

KaDeWe (13 bis 20 Uhr)

(13 bis 20 Uhr) Galeria Kaufhof Alexanderplatz (13-18 Uhr)

(13-18 Uhr) Alexa (13-18 Uhr)

(13-18 Uhr) Europa Center (13-18 Uhr)

(13-18 Uhr) Mall of Berlin (13-19 Uhr)

(13-19 Uhr) Eastside Mall (13-18 Uhr)

(13-18 Uhr) Das Schloss (10-20 Uhr)

(10-20 Uhr) Hallen am Borsigturm (13-18 Uhr)

(13-18 Uhr) Neukölln Arcaden (13-18 Uhr)

(13-18 Uhr) Wilmersdorfer Arcaden (13-18 Uhr)

(13-18 Uhr) Schloss-Straßen-Center (13-18 Uhr)

(13-18 Uhr) Gropius Passagen (13-18 Uhr)

(13-18 Uhr) Eastgate (13-18 Uhr)

(13-18 Uhr) Schultheiss Quartier (13-18 Uhr)

(13-18 Uhr) Tempelhofer Hafen (13-18 Uhr)

(13-18 Uhr) Ring-Center (13-18 Uhr)

(13-18 Uhr) Gesundbrunnen Center (13-18 Uhr)

(13-18 Uhr) Märkische Zeile (13-18 Uhr)

(13-18 Uhr) Der Clou (13-18 Uhr)

Zudem haben auch die drei Berliner Ikea-Filialen (13-18 Uhr) und Möbel Höffner (12-18 Uhr, Lichtenberg und Schöneberg) geöffnet.

Warum läuft das Weihnachtsshopping so schlecht?

Aber was ist der Grund für den Einbruch beim Weihnachtsshopping? „Es sind die schlechten Nachrichten generell und die Ankündigungen von Einsparungen im neuen Jahr. Die Lage ist so unruhig geworden, das wirkt sich immer auf die Kauflaune und somit den Handel aus“, so Kampmeier. Hoffnungen auf Umsatzsteigerungen hat der Handel schon begraben. „Wir hoffen einfach, dass wir auf dem Niveau von 2022 landen.“ Derzeit liegt das Ergebnis fast sechs Prozent unter dem Ergebnis von 2019 – dem letzten Weihnachtsgeschäft vor Pandemie und weltweiten Krisen.

Doch es sind nicht nur ungewisse Zukunftsaussichten. Es ist auch ein kalendarisch wenig vorteilhaft gelagertes Jahr für den Handel. Der vierte Advent fällt auf Heiligabend. „Und es ist einfach psychologisch so: Die Weihnachtsstimmung und das Einkaufen beginnt für die meisten Menschen eben erst nach dem Ewigkeitssonntag. Und so bleibt in diesem Dezember eine Woche weniger für das Weihnachtsshopping.“

Besonders gefragt in diesem Jahr: Tickets für Konzerte und Veranstaltungen

Eine Veränderung hat Kampmeier bei den Geschenken ausgemacht. Die Nachwirkungen der Pandemie scheinen ausgestanden. „Erstmals nach den Corona-Jahren ist wieder eine starke Nachfrage an Tickets für Konzerte und Veranstaltungen zu verzeichnen. Die Leute haben Lust, wieder etwas zu unternehmen“, so Kampmeier. Schlecht sieht es aber für andere Bereiche aus: Nach einem kurzen Hoch für Wintermode nach dem Wintereinbruch laufe die Textilbranche derzeit den Erwartungen hinterher. Und auch die Unterhaltungselektronik bleibt hinter den Erwartungen zurück.

Verdi hat von Donnerstag bis Sonnabend zu Warnstreiks im Einzelhandel aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert im Einzelhandel unter anderem in allen Regionen mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde und eine Laufzeit des Tarifvertrags von einem Jahr. Je nach Bundesland kommen weitere Forderungen hinzu. Die Arbeitgeber boten zuletzt zehn Prozent mehr plus Inflationsausgleichsprämie bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Kampmeier vom Handelsverband ist zuversichtlich. „Wir sind ja streikerprobt, wir können damit umgehen.“

Auch der Handelsexperte Thomas Roeb hält die Auswirkungen für überschaubar. Dennoch rät er Verbraucherinnen und Verbrauchern, ihre Weihnachtseinkäufe vorzuziehen. „Ich rate allen Konsumenten, rechtzeitig ihre Einkäufe zu tätigen und nicht erst kurz vor Weihnachten. Sicher ist sicher.“ Also zum Beispiel am verkaufsoffenen Sonntag.