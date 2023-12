Berlin. Für viele ist es ein weihnachtliches Event, den Baum in freier Natur auszuwählen. Die besten Tipps, auch für Schnäppchenjäger.

Den garantiert frischesten Weihnachtsbaum bekommt man, wenn man ihn selbst schlägt. Allerdings sollte man nicht auf die Idee kommen, ihn einfach so irgendwo in Berliner oder Brandenburger Forsten zu fällen. Das unerlaubte Baumfällen gilt als Diebstahl, die Geldstrafen liegen je nach Bundesland zwischen 50 und 50.000 Euro. Doch in Brandenburg gibt es viele Wälder und Baumplantagen, wo man Tannen und Fichten noch selber schlagen kann. Am besten bringt man dazu seine eigene Säge mit, meistens kann man aber auch eine vor Ort ausleihen.

Ein weihnachtliches Erlebnisland inklusive Weihnachtsladen und Wohnmobilstellplatz ist die 60 Hektar große Tannenbaum-Plantage in Werder an der Havel. Wer sich beim Schlagen des Baumes (2-Meter-Kiefer ab 39 Euro) körperlich so verausgabt hat, dass er ihn nicht auch noch nach Hause tragen will, kann sich Nordmann-Tanne, Blaufichte, Schwarzkiefer sowie andere Bäume gegen Aufpreis liefern lassen. Werderaner Tannenhof Lehniner Chaussee 19, Werder (Havel), bis 23.12. tägl. 9–19 Uhr.

Wo es in Berlin auch ungewöhnliche Bäume gibt

Im Weihnachtsbaumwald Mellensee gibt es neben den Klassikern auch ungewöhnlichere Bäume wie beispielsweise Douglasien, Colorado-Tannen mit bläulichen Nadeln und Frasertannen. Auch für die höchsten Altbauten wird man hier fündig: Es gibt Bäume bis 10 Meter Höhe - aber ab vier Meter dürfen sie nur mit Hilfe des Personals gefällt werden. Ein 1,7 Meter-Baum kostet ab 39,99 Euro. Am Mokeweg, Am Mellensee, bis 23.12. täglich 8–17 Uhr, Heiligabend von 8–12 Uhr

Auch das Familienunternehmen Ucker Tanne pflanzt neben Nordmann-Tannen, Blaufichten, Rotfichten, Schwarzkiefern auch weniger verbreitete Nadelbäume wie Colorado- und Frasertannen zum Selbersägen an und lässt sie fünf bis zehn Jahre wachsen, bis sie geschlagen werden können. Schwedt/Oder, Ortsteil Kunow, dort der Ausschilderung folgen, bis 23.12. täglich 9-16 Uhr, Telefon 0162/561 64 41

Im Weihnachtswald von Behrendt’s Hof kann man bis zum 23. Dezember täglich auswählen und absägen. Blaufichten kosten 18 Euro pro laufenden Meter, Nordmanntannnen 20 Euro. Segeletzer Str. 6, Nackel, bis 23.12., täglich 9-16 Uhr, Tel. 033978/504 40 oder 0172/675 59 94

Für Schnäppchenjäger ist die Försterei Wüstemark die erste Wahl: Tannen, Fichten und Kiefern wachen dort auf bis zu drei Meter heran. Egal wie groß der persönliche Lieblingsbaum ist: Er kostet immer 30 Euro. Schulzendorf, hinter der Dorfstraße 37, bis 23.12. wochentäglich 14 Uhr-17 Uhr, Telefon 0178/173 02 60