Berlin. Bereits 2022 wurden die allermeisten Fälle nicht aufgeklärt, die Aufklärungsquote ist auch 2023 niedrig. Was die Polizei dagegen tut.

Es ist ein Ärgernis, das sehr viele Berlinerinnen und Berliner schon einmal durchleben mussten. Plötzlich ist das persönliche Fortbewegungsmittel Fahrrad weg, trotz befestigtem Schloss gestohlen am Bahnhof, vor dem Supermarkt oder gar aus dem eigenen Innenhof. 2022 stellte laut der Polizeilichen Kriminalstatistik ein Rekordjahr für dieses besonders ärgerliche Delikt dar. Insgesamt 28.801 Fahrräder wurden demnach in der deutschen Hauptstadt gestohlen. Das waren 3363 mehr als noch im Jahr zuvor, was einer Zunahme von 13,2 Prozent entspricht. Es ist der höchste Wert seit 2018.