Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Berliner Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 14. Dezember: Kind nach Unfall im Krankenhaus

12.58 Uhr: Donnerstagabend kam ein Junge nach einem Verkehrsunfall in Spandau zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der 7-Jährige gegen 20.50 Uhr an der Kreuzung Kirchhofstraße/Körnerstraße/Neuendorfer Straße die Körnerstraße betreten haben, um diese zu überqueren. Ein 63-jähriger Autofahrer, der zu diesem Zeitpunkt von der Neuendorfer Straße in die Körnerstraße abbog, fuhr das Kind trotz eingeleiteter Bremsung an. Es erlitt Verletzungen an einem Fuß.

Mann mit Messer und Fäusten angegriffen

12. 48 Uhr: Um Mitternacht kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung am Alexanderplatz. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geriet im Bahnhofsgebäude ein 22-Jähriger mit einem 23 und einem 26 Jahre alten Mann zunächst in einen verbalen Streit geraten sein soll. Als sie die Gontardstraße erreicht hatten, soll der 23-Jährige mit einem Messer in Richtung eines Oberschenkels der 22-Jährigen gestochen und dabei zufällig das Mobiltelefon des Angegriffenen getroffen haben, wodurch es nicht zu einer Verletzung kam. Allerdings wurden Hose und Telefon des 22-Jährigen beschädigt. Anschließend soll der 26-Jährige den 22-Jährigen noch mit Faustschlägen auf den Oberkörper und ins Gesicht traktiert haben. Dadurch erlitt der Angegriffene Schmerzen im Nackenbereich. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte mutmaßliche Betäubungsmittel. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei dem 26-Jährigen ergab einen Wert von 1,02 Promille; der 23-Jährige lehnte diese Maßnahme ab. Das Duo wurde in einen Gewahrsam gebracht und musste sich dort Blut abnehmen lassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die beiden ihrer Wege gehen.

Polizei räumt besetzten Hörsaal der Freien Universität Berlin

12.34 Uhr: Aktivisten der Gruppe „Students for Free Palestine“ haben am Donnerstag zeitweilig einen Hörsaal der Freien Universität Berlin in Dahlem besetzt. Dabei sei es auch zu antisemitischen Äußerungen und Auseinandersetzungen gekommen, teilte die Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft am Freitag mit. Aus Sorge vor einer Eskalation und Gewalt habe sich die Universitätsleitung entschieden, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und die Hörsaalbesetzung durch die Polizei auflösen zu lassen.

Die Polizei sprach von 60 Beteiligten, die nach und nach zur Identitätsfeststellung aus dem Hörsaal hinausgeführt worden seien. Einzelne vormalige Teilnehmende der Diskussionsveranstaltung hätten polizeifeindliche Parolen skandiert. Die Einsatzkräfte überprüften den Angaben zufolge insgesamt 21 Personen und leiteten Strafermittlungsanzeigen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ein. Im Anschluss hätten sich rund 60 Personen vor dem Eingang der Universität zu einem Spontanaufzug versammelt.

Schwangere Frau bei Verkehrsunfall verletzt

12.05 Uhr: Donnerstagnachmittage ereignete sich im Reinickendorfer Ortsteil Tegel ein Unfall. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll ein 44-jähriger Autofahrer gegen 13.30 Uhr auf der linken Spur der A100 in südlicher Richtung unterwegs gewesen sein. Verkehrsbedingt habe eine vor ihm fahrende, 34-jährige Autofahrerin stark abbremsen müssen. Dem 44-Jährigen gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Er fuhr dem vorausfahrenden Wagen auf. Die Frau, welche in der 30. Woche schwanger ist, erlitt bei dem Zusammenstoß einen Schock und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige blieb unverletzt.

Polizeibeamter bei Massenschlägerei verletzt

10.42 Uhr: Donnerstagabend soll eine Schlägerei Tempelhof eskaliert sein. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll ein Polizeibeamter außer Dienst nach seiner Schicht gegen 22 Uhr den Bayernring mit dem Fahrrad befahren haben. Dabei sei er auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen rund 30 Personen aufmerksam geworden. Er wies sich als Polizist aus, forderte die Unbekannten auf, sich zu trennen und alarmierte weitere Kräfte hinzu. Um den Sachverhalt zu dokumentieren, habe er die Schlägerei mit seinem Handy aufgezeichnet. In der Folge seien vier Männer auf ihn zugekommen und hätten ihn aufgefordert, dies zu unterlassen. Mindestens einer der Unbekannten habe ihm die Kapuze über den Kopf gezogen, ihn zu Boden gestoßen und auf ihn eingetreten. Als wenig später die Kräfte vor Ort eintrafen, zogen sich alle Tatverdächtigen in ein benachbartes Lokal zurück, wo sie festgenommen werden konnten. Der Kollege außer Dienst zog sich bei dem Übergriff Verletzungen im Kopfbereich und am Knie zu, benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei dem 40-Jährigen, der den tätlichen Angriff auf den Polizeibeamten initiiert haben soll, ergab einen Wert von 0,99 Promille. Er und die übrigen Beteiligten durften nach erfolgter Identitätsfeststellung ihren Weg fortsetzen.

Taschendieb festgenommen

10.28 Uhr: Donnerstagnachmittag nahm die Polizei in Wilmersdorf einen Taschendieb fest. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bemerkte eine 54 Jahre alte Frau auf dem Bahnsteig der U-Bahnlinie 7, dass ein Mann ihr das Mobiltelefon aus der Handtasche entwendet hatte und damit in Richtung des Bahnsteigs der U9 flüchtete. Sie machte die umstehenden Fahrgäste auf das Geschehen aufmerksam. Ein 32-Jähriger nahm die Verfolgung auf, alarmierte die Polizei und hielt den mutmaßlichen 20-jährigen Dieb bis zum Eintreffen der Beamten fest. Nach längerer Diskussion gab der Tatverdächtige das Telefon heraus und die Tat zu. Er habe die 54-Jährige bereits zuvor in der Bahn beobachtet und das Handy gesichtet.

Autofahrer rammt beim Ausparken Fahrzeug und flüchtet

9.20 Uhr: In der Nacht auf Freitag, gegen 1.15 Uhr, soll ein Autofahrer in der Mühlenstraße in Schöneberg beim Ausparken einen Tesla des Carsharing-Unternehmens „Miles“ gerammt haben. Daraufhin soll der Fahrer nach ersten Informationen geflüchtet sein. Die Polizei konnte ihn festnehmen. Der Fahrer soll nach Alkohol gerochen haben. Die Polizisten führten eine freiwillige Atemalkoholmessung (AAK) durch. Um den genauen Wert festzustellen, wurde der Fahrer zu einer Blutentnahme (BAK) gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mann muss sich nun den Informationen zufolge wegen einer Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht verantworten.

In der Nacht auf Freitag soll ein Autofahrer in der Mühlenstraße in Schöneberg beim Ausparken einen Tesla des Carsharing-Unternehmens „Miles“ gerammt haben. © Pudwell | Morris Pudwell

Schwerer Verkehrsunfall

9.11 Uhr: Am Donnerstagabend, kurz nach 21 Uhr, soll es am Tempelhofer Ufer Ecke Mehringdammbrücke in Kreuzberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen sein. Nach ersten Informationen fuhr ein Autofahrer mit einem Carsharing-Fahrzeug in die Fahrerseite eines Transporters. Der Carsharing-Fahrer musste wohl von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde vor Ort von einer Notärztin und Notfallsanitäter erstversorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer soll schwer verletzt sein. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Nach ersten Informationen fuhr ein Autofahrer mit einem Carsharing-Fahrzeug in die Fahrerseite eines Transporters. © Pudwell | Morris Pudwell

Radfahrerin von Feuerwehrfahrzeug angefahren

9.02 Uhr: Am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, wurde eine Frau von einen Feuerwehrfahrzeug, welches sich im Einsatz befand, auf der Potsdamer Straße Ecke Winterfeldtstraße in Schöneberg angefahren. Ersten Informationen zufolge befuhr die Frau nach eigenen Angaben die Fußgängerfurt bei grünem Licht. Nach der Unfallaufnahme durch Polizei und Feuerwehr konnte die Frau ihre Fahrt fortsetzen. Ihr Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Eine Radfahrerin wurde von einem Feuerwehrfahrzeug angefahren. © Pudwell | Morris Pudwell

Unfall bei Hochzeitskorso

8 Uhr: In der Nacht auf Freitag kam es bei einem Hochzeitskorso zu einem Unfall. Nach ersten Informationen fuhren die Fahrzeuge gegen 0.20 Uhr von Treptow in Richtung Berliner Innenstadt. Dabei sollen die Teilnehmer rote Ampeln missachtet haben. Auf Videoaufnahmen soll zu sehen sein, wie an der Mühlenstraße ein Fahrzeug ausscherte und im Rückwärtsgang vor dem Korso fuhr. Die Fahrt endete abrupt, als das Fahrzeug gegen einen Pfeiler zur Grundwasserabsenkung donnerte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. An dem Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.