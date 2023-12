Berlin. Die Innenverwaltung weist Zonen aus, in denen das Abbrennen von Feuerwerk zum Jahreswechsel nicht gestattet sein wird.

Als Reaktion auf die Ausschreitungen in der letzten Silvesternacht wird in diesem Jahr das Böllern auch in Teilen Neuköllns verboten. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) informierte die Innenpolitiker der Abgeordnetenhausfraktionen am Freitagnachmittag über ihre Pläne für Silvester.