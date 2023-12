Berlin. Die Grünen wollen so gerne regieren. Aber nach dem Verlust der Macht sind die internen Konflikte offen ausgebrochen.

Diese Kolumne widmet sich ja meistens Vorgängen, die mit dem Roten Rathaus zu tun haben. Mit Blick auf die vergangene Woche scheint es aber angemessen, auch mal jene Kräfte in den Blick zu nehmen, die so gerne ins Rote Rathaus einzögen und theoretisch im vielerorts links-grün tickenden Berlin das Wählerpotenzial hätten, auch bei Wahlen stärkste Kraft zu werden, wie sie es in Umfragen immer mal wieder waren. Die Rede ist von den Berliner Grünen.