Berlin (dpa/bb). Kurz vor Ende des jüdischen Lichterfestes Chanukka ist erneut ein entsprechender Leuchter beschädigt worden. Polizisten bemerkten am Freitagmorgen den am Frankfurter Tor aufgestellten Chanukka-Leuchter mit einer Tafel, die mit Farbe beschmiert war. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt.

In den vergangenen Wochen wurden mehrere der zum Chanukka-Fest in Berlin aufgestellten Leuchter beschädigt oder gestohlen. Ermittelt wird auch wegen möglicher antisemitischer Motivationen mit Bezug zum Krieg Israels gegen die islamistische Terrororganisation Hamas in Gaza.

Das Fest erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem nach einem Aufstand gegen die Griechen 164 vor Christus und an das „Lichtwunder“ eines acht Tage brennenden Leuchters. Es dauerte in diesem Jahr vom 7. bis zum Nachmittag des 15. Dezember.

