Berlin. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU), reisen in den kommenden Tagen nach Israel. Mehr als zwei Monate nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel wollen sich die Politikerinnen vor Ort über die Folgen und die aktuelle Situation informieren.

Wie die Berliner Bildungsverwaltung am Freitag mitteilte, umfasst die deutsche Delegation auch einige weitere Bildungsminister und -ministerinnen aus Bundesländern. Geplant seien Treffen mit Vertretern des israelischen Bildungsministeriums, aber auch mit Schülerinnen und Schülern sowie Kooperationspartnern. Nach ihrer Rückkehr will Günther-Wünsch am kommenden Mittwoch Ergebnisse der Reise auf einer Pressekonferenz in Berlin vorstellen.

Nach dem Terrorüberfall haben Antisemitismus und Israel-Hass in Deutschland nach Einschätzung von Fachleuten zugenommen. Auch an Schulen kam es zu Vorfällen.

