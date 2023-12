Berlin. Gegen die Konkurrenten im Abstiegskampf aus Bochum und Köln beschließt Union Berlin ein bewegtes Jahr. Läuft alles nach Plan, ist ein Sprung in der Tabelle drin. Doch ein wichtiger Akteur fehlt.

Ohne Robin Gosens, aber mit neuem Selbstvertrauen geht Union Berlin in den Jahresendspurt in der Fußball-Bundesliga. Nach dem Ende der Sieglos-Serie gegen Borussia Mönchengladbach (3:1) und dem Mutmacher trotz Niederlage gegen Real Madrid in der Champions League (2:3) streben die Eisernen bis Weihnachten noch sechs Punkte im Abstiegskampf an. Die ersten drei soll es möglichst gleich am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum geben.

„Jedes Spiel ist wichtig, ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten ist noch wichtiger. Das ist unsere Liga momentan, wir müssen uns anpassen. Wenn wir in der Lage sind, das zu tun, ist die Chance zu gewinnen groß“, sagte Trainer Nenad Bjelica am Donnerstag vor der Partie im Ruhrpott. Bochum liegt derzeit drei Punkte und einen Platz vor den Eisernen, die 15. sind.

Weder gegen Bochum noch gegen den 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) wird Gosens mitwirken können. Der Nationalspieler hat sich gegen Real Madrid eine Verletzung zugezogen. Der 29-Jährige habe gegen die Königlichen „einen Schlag abbekommen“, hieß es. Ob der linke Außenbahnspieler beim Trainingsauftakt nach der kurzen Weihnachtspause am 2. Januar wieder dabei ist, ließ Bjelica offen.

„Ich kann dieses Datum nicht als fix geben. Es ist zu früh, die Verletzung zu beurteilen“, sagte der Kroate. Gosens war unter dem neuen Union-Coach in offensiverer Rolle aufgelaufen. Wer den ehemaligen Profi von Inter Mailand gegen Bochum und Köln ersetzen soll, wird Bjelica womöglich erst am Samstag entscheiden.

Stürmerstar Sheraldo Becker ist nach Verletzungspause wieder einsatzfähig und soll in jedem Fall Spielminuten bekommen, versicherte der Trainer. Beste Startelfchancen hat Benedict Hollerbach. Der Offensivspieler hatte gegen Gladbach als Torschütze überzeugt - gegen Real war er aber nicht spielberechtigt, da er von Union nicht für den Europacup-Kader bei der UEFA gemeldet worden war.

