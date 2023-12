Mutter und Kind wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

13.10 Uhr: Eine Angestellte eines Geldinstituts hat am Mittwochmittag im Pankower Ortsteil Weißensee einen Trickbetrug verhindert. Nachdem ihr auffiel, dass eine 72-jährige Kundin innerhalb kurzer Zeit ungewöhnlich hohe Geldbeträge abhob, alarmierte sie die Polizei. Es stellte sich heraus, dass ein 29-jähriger Mann bei der Seniorin geklingelt und einen fünfstelligen Geldbetrag gefordert hatte, den ihr verstorbener Ehemann angeblich schuldete. Der 29-Jährige fuhr die Seniorin dann zum Geldinstitut, wo sie Geld in mehreren Tranchen abhob, heißt es. Der Tatverdächtige nahm das Geld vorerst nicht entgegen und forderte mehr. Als die Seniorin den zusätzlichen Betrag abheben wollte, schritt die Bankangestellte ein und verständigte die Polizei. Das Geld wurde wieder auf das Konto der Seniorin eingezahlt. Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe des Geldinstituts fest. Er räumte den Tatvorwurf ein, zeigte jedoch kein Unrechtsbewusstsein, so die Polizei. Das Auto, mit dem der Tatverdächtige unterwegs war, sowie sein Handy wurden nach richterlichem Beschluss beschlagnahmt.

Mutmaßlicher Drogenhändler leistet bei der Festnahme Widerstand

11.20 Uhr: Ein mutmaßlicher Drogenhändler leistete Mittwochnachmittag in Spandau Widerstand bei der Festnahme. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden Einsatzkräfte gegen 15.20 Uhr im Münsinger Park auf einen 27-jährigen Mann aufmerksam, der sich auffällig verhielt. Als sie ihn durchsuchten fanden die Einsatzkräfte verschiedene Betäubungsmittel, mit denen der Mann offenkundig gewerbsmäßig handelte. Bereits beim Anlegen der Handfesseln reagierte der 27-Jährige aggressiv und leistete Widerstand. Im Polizeifahrzeug, mit dem er zwecks Aushändigung einer Aufenthaltsverbotsverfügung zu einer Polizeiwache gebracht wurde, spuckte er um sich. Zudem schrie er in der Dienststelle herum, führte Kopfstöße in Richtung der Diensthabenden aus und trat einen Beamten, der sich reflexartig mit einem Faustschlag wehrte und den 27-Jährigen dabei an der Nase verletzte. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Einsatzkräfte fest, dass dem 27-Jährigen bereits mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt werden.

9.31 Uhr: Am Mittwochabend wurde ein mutmaßlicher Dieb in Steglitz-Zehlendorf festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, verständigten zwei Polizistinnen außer Dienst gegen 22 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem sie einen 26-jährigen Mann dabei beobachtet hatten, wie er versuchte mehrere Autotüren zu öffnen. Als er eine unverschlossene Tür gefunden hatte, habe er angefangen das Handschuhfach zu durchsuchen, bevor er sich an weiteren Autos zu schaffen machte. Die Einsatzkräfte konnten den einschlägig bekannten Mann festnehmen, heißt es.

Fußgängerbrücke beschmiert - 56-Jährige festgenommen

9.20 Uhr: Am Mittwochabend nahmen Polizisten eine 56-jährige Frau vorläufig fest. Sie soll auf einer Fußgängerbrücke am S-Bahnhof Storkower Straße im Pankower Ortsteil Prenzlauer Berg mit weißer Farbe zwei Schriftzüge geschmiert haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fanden die Einsatzkräfte auf dem Boden der Fußgängerbrücke einen ausgekippten Farbeimer sowie einen Pinsel und stellten diese sicher. Die beiden Schriftzüge erstreckten sich über mehrere Meter. Die 56-Jährige kam zur Feststellung ihrer Identität in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend entlassen. Zuvor sprachen ihr die Einsatzkräfte einen Platzverweis für den S-Bahnhof Storkower Straße aus.

Mann verletzt sich bei Irrfahrt

09.09 Uhr: Am Mittwochnachmittag kam es zu mehreren Verkehrsunfällen im Lichtenberger Ortsteil Rummelsburg. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Wagen gegen 17.30 Uhr die Köpenicker Chaussee und Hauptstraße in Richtung S-Bahnhof Rummelsburg. Kurz hinter der Klingenbergbrücke beschädigte er beim Vorbeifahren den Wagen eines 66-jährigen Zeugen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und stoß mit einem stehenden Auto zusammen und geriet anschließend ins Gleisbett der Straßenbahn. Als er wieder auf die Fahrbahn fuhr, touchierte er ein weiteres Auto, stieß gegen einen Lichtmast und gegen ein geparktes Kleinkraftrad. Nachdem er frontal gegen eine Mauer prallte, kam er schließlich zum Stehen. Durch herumfliegende Teile wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Aussagen von Zeugen zufolge, sei der 52-Jährige mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und habe zusammengesackt am Steuer gesessen. Rettungskräfte brachten ihn mit diversen Knochenbrüchen in ein Krankenhaus, wo er sich neben der Behandlung auch einer Blutentnahme im Rahmen der Unfallermittlungen unterziehen musste. Er konnte sich verletzungsbedingt bislang nicht zum Geschehen äußern. Der Wagen des 52-Jährigen wurde zwecks Erstellung eines technischen Gutachtens beschlagnahmt. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Autofahrer fährt in Mitte Mutter und Kind an

8 Uhr: Eine Mutter und ihr Kind wurden am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte verletzt. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Auto an einer Kreuzung mit einer Frau und ihrem Kind an. Die Mutter erlitt eine Verletzung am Kopf und das Kind Verletzungen unter anderem an einem Arm und Bein sowie nach ersten Erkenntnissen ein Schleudertrauma. Beide kamen nach einer medizinischen Erstversorgung am Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.