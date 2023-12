Berlin. Es fühlt sich so an, als ob dieses Jahr ganz besonders schlimm war. Alles hofft da jetzt auf ein wenig Erholung über die Feiertage.

Berlin geht auf dem Zahnfleisch. Wer sich dieser Tage umhört, erhält auf sein „Wie gehts?“ nicht das übliche nichtssagend-abwimmelnde „Alles gut“. Nein: Mitte Dezember 2023 erntet man in der deutschen Hauptstadt entweder ein knappes „Ich kann nicht mehr“. Oder einen langen Vortrag, wer und was an dieser Erschöpfung schuld ist. Und alle hoffen sie auf die heilende Kraft der Weihnachtsfeiertage.