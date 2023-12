Wien. Ralf Rangnick wird mit der österreichischen Nationalmannschaft während der Fußball-EM im kommenden Jahr Quartier in der deutschen Hauptstadt beziehen. Der ÖFB hat das Schlosshotel Berlin im Stadtteil Grunewald als Stützpunkt ausgewählt. Das gab der Verband am Donnerstag bekannt. In der Unterkunft hatte während der Heim-WM 2006 die deutsche Nationalmannschaft logiert.

Die Wahl für Berlin lag nahe für die Österreicher. Sie bestreiten zwei ihrer drei Vorrundenspiele in der Hauptstadt. Trainieren werden sie den Angaben zufolge vom 12. Juni an im Stadion am Wurfplatz im Olympiapark.

Den Auftakt bestreitet die ÖFB-Auswahl am 17. Juni allerdings in Düsseldorf. Gegner wird der ehemalige Welt- und Europameister Frankreich (21.00 Uhr) sein. Vier Tage später spielt Rangnicks Mannschaft im Berliner Olympiastadion (18.00 Uhr) gegen einen noch zu ermittelnden Playoff-Sieger, der sich aus dem Quartett Polen, Estland, Wales, Finnland für die EM qualifiziert. Am 25. Juni kommt es zum Abschluss der Vorrunde erneut in Berlin zur Partie gegen die Niederlande (18.00 Uhr).

