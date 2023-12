Berlin. In der Haushaltsdebatte blenden CDU und SPD die wahren Probleme der anstehenden Sparrunden unverantwortlich aus.

Orientierung, Verlässlichkeit und Stabilität soll der nun beschlossene Doppelhaushalt für 2024/25 für die Berlinerinnen und Berliner bringen. So hat es der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) in der Generaldebatte gesagt. Wer nebenher auf den Gängen des Parlaments mit Koalitionsabgeordneten sprach, der muss leider konstatieren: Der Anspruch wird mit dem Etat keineswegs eingelöst. Im Gegenteil: Wohl kaum jemals war die Unsicherheit unter Volksvertretern und all jenen, die für ihre Arbeit auf Zuwendungen des Landes angewiesen sind, größer, als vor dem Start des ersten schwarz-roten Haushaltes.