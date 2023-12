Berlin. In der Generaldebatte zum Doppelhaushalt mit pauschalen Minderausgaben in Rekordhöhe redet die Koalition um das Thema herum

Zumindest für Bettina Jarasch war es ein guter Start in den langen Parlamentstag in Berlins Abgeordnetenhaus. Die frühere grüne Verkehrssenatorin stellte als Oppositionsführerin in der Generaldebatte zum Doppelhaushalt 2024/25 die Fragen, die sich zu dem mehr als 1000 Seiten starken Zahlenwerk stellen.

Die frühere Verkehrssenatorin kritisierte die massiven undefinierten Sparauflagen, die Senat und Koalitionsfraktionen in Form von „pauschalen Minderausgaben“ in den Haushalt geschrieben haben. Insgesamt vier Milliarden Euro, fünf Prozent des gesamten Haushaltsvolumens von insgesamt 80 Milliarden Euro, müssen die Senatsressorts und Bezirksämter irgendwo streichen.

Bettina Jarasch (Grüne): Der Haushalt enthält ungedeckte Schecks in Milliardenhöhe

Dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) warf die Grünen-Politikerin vor, statt des von ihm stets betonten „Anpackens“ einen „Ankündigungshaushalt“ mitgetragen zu haben, „der allen alles“ verspreche: „Zwei Koalitionspartner geben gerne Geld aus, ducken sich aber vor Entscheidungen weg und lassen andere sparen“, rief Jarasch. Alle Rücklagen von 4,5 MIlliarden Euro seien mit diesem Etat aufgelöst, gleichzeitig enthalte er „ungedeckte Schecks“ in Milliardenhöhe.

Jarasch machte die Dimension der undefinierten Kürzungsauflagen klar: Die Verwaltungen müssten jedes Jahr eine Summe einsparen, die doppelt so groß ist wie der Kulturhaushalt. „Erklären Sie uns, wer wie viel sparen soll und zu wessen Lasten das geht“, forderte Jarasch von den Koalitionsfraktionen und dem Senat. Fünf Prozent der Ausgaben, das wären im Bildungsetat 300 Millionen Euro, im Innenressort 175 Millionen Euro.

Aus Sicht der Opposition werden die Sparauflagen Sozial- und Jugendprojekte treffen

Aus Sicht der Opposition ist absehbar, wen es treffen wird. Die zwölf Bezirksbürgermeister warnen davor. Es gehe um Freie Träger in der Sozial-, Jugend-, Kultur- und Seniorenarbeit, alle Zuwendungsempfänger, deren Finanzierung anders als die meisten anderen Ausgaben jährlich gestoppt werden kann. „Sie machen Sozialabbau nicht selber, sie zwingen die anderen dazu.“ „Sie sind seit fast acht Monaten im Amt“, sagte Jarasch in Richtung des Senatschefs „Wann bekommen wir mehr als Wegners warme Worte.“

Carsten Schatz, Fraktionschef der Linken, warf Wegner vor, an seinen Ansprüchen zu scheitern. „Sie tun nicht das Beste für Berlin, sondern das Nötigste, um an der Macht zu bleiben“, sagte Schatz. Die Fraktionen hätten die Macht an die Verwaltungen übergeben, die die Minderausgaben auflösen müssten. Wichtiger als der Haushalt sei das haushaltswirtschaftliche Rundschreiben, mit dem Finanzsenator Stefan Evers (CDU) die dafür geltenden Regeln verkündet.

Die AfD nennt die Kosten der Flüchtlingsunterbringung als Grund für die Geldnot

Für die rechte AfD nannte die Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker den Haushalt einen „gefährlichen finanzpolitischen Sprengsatz“ und eine Bankrotterklärung. Sie warf Wegner „Verantwortungslosigkeit“ und der Koalition „Dilettantismus“ vor. Aus Sicht der AfD sind es vor allem die hohen Kosten für die Flüchtlingsunterbringung, die für die Haushaltslage verantwortlich sei.

Die Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD, Dirk Stettner und Raed Saleh gingen auf die Kritik kaum ein „Wir betreiben gemeinsam keinen Streit, diese Regierung liefert Ergebnisse“, sagte Stettner. Er verwies auf die geplante Förderung des sozialen Wohnungsbaus und die Finanzierung der Schulbauoffensive.

SPD verspricht, dass es auch in Zukunft keine Haushalte der „sozialen Härte“ gibt

Saleh versprach, mit der SPD werde es keinen Haushalt der „sozialen Härte“ geben, „weder heute noch morgen: Wir wollen keine Spardiktate“, sagte der SPD-Fraktionschef. Angesichts des Konsolidierungsdrucks möchte er verhindern, dass Berlin wieder Tafelsilber verkauft. „Ich schlage eine Privatisierungsbremse in der Landesverfassung vor“, sagte Saleh und bekam dafür deutlich mehr Applaus von Grünen und Linken als vom Koalitionspartner CDU. Das gleiche Bild zeigte sich, als Saleh dem Regierenden Bürgermeister aufforderte, eine eigene Berliner Bundesratsinitiative für eine Reform der bundesweiten Schuldenbremse anzugehen.

Wegner selbst ging in seiner Rede kaum auf Haushaltsfragen ein. Er wiederholte im Wesentlichen, was er schon mehrfach in Regierungserklärungen und in anderen Ansprachen geäußert hatte, inklusive des Lobs für einige seiner Senatorinnen und Senatoren.

Wegner: Senat und Haushalt stehen für „Orientierung, Verlässlichkeit, Stabilität“

Jaraschs Vorwurf, er beschränke sich auf „warme Worte“, konterte der Christdemokrat. Der Berliner Senat treffe „den richtigen Ton“, sagte Wegner und erinnerte an Jaraschs Senatszeit: „Sie haben immer den falschen Ton getroffen.“ Der Senat stehe mit dem Haushalt für „Orientierung, Verlässlichkeit und Stabilität“. Man werde „für Sicherheit sorgen“, die Zeit des „Ignorierens und Wegschauens“ sei vorbei. Man erhöhe die „Aufwandsentschädigung für die Freiwillige Feuerwehr“, werde mit Prävention starten, auch im Görlitzer Park: „Der Zaun wird kommen“, versprach Wegner. Berlin müsse bezahlbar bleiben, man werde bei den ambitionierten Zielen beim Wohnungsbau bleiben.

Er versprach nicht nur ein funktionierendes Berlin, mehr Digitalisierung in den Behörden und klare Zuständigkeiten, sondern auch den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst „eins zu eins“ auf Berlins Beamte zu übertragen. In der Verkehrspolitik sei „die Zeit des Gegeneinanders“ vorbei. Als Wegner gerade die Kultur als „Kitt unserer Stadt“ bezeichnete, intervenierte die Sitzungsleitung. Die Redezeit war abgelaufen. Wegner blieb nur noch zu betonen, was für eine „großartige Stadt“ Berlin doch sei und dass man die „Chancen nutzen“ müsse. „Lassen sie uns anpacken für Berlin“, schloss Wegner.