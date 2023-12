Potsdam (dpa/bb). Die Beschäftigten in der Brandenburger Energie- und Wasserversorgung haben im vergangenen Jahr mehr Geld verdient als im Jahr zuvor. Die durchschnittlichen Entgelte der 8383 Beschäftigten in der Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Wärmewirtschaft stiegen 2022 gegenüber 2021 nominal um 2,2 Prozent auf 4710 Euro, wie das Amt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Das entspricht demnach einem durchschnittlichen Anstieg von 102 Euro.

Die Zahl der Beschäftigten sank indes um 47 (-0,6 Prozent). Einen einheitlichen Trend gab es hier aber nicht: Während die Gaswirtschaft ein Minus von 6,0 Prozent zum Vorjahr verzeichnete, ergab sich für die Wasserwirtschaft ein Beschäftigungsplus von 3 Prozent. Die geleisteten Arbeitsstunden gingen in allen hauptbetrieblichen Zweigen im Mittel um 2,1 Prozent zurück. Die Zahl der Betriebe sank leicht um zwei auf 106 Betriebe.

Verbraucher müssen sich auf höhere Strom-, Gas- und Benzinpreise einstellen. Im Haushaltsstreit hat sich die Ampel-Regierung in der Nacht zu Mittwoch nach tagelangen Verhandlungen auf einen Kompromiss beim Bundeshaushalt 2024 verständigt. Geplant ist unter anderem eine stärkere Anhebung des CO2-Preises, der auf die Benzin- und Gaspreise durchschlägt. Die Streichung des Zuschusses für die Netzentgelte dürfte zudem zu höheren Strompreisen führen.

