Berlin. Jugendliche werfen ein Metallgitter und einen E-Roller von einem Hochhaus. Erneut ist ein Chanukka-Leuchter entwendet worden. Zwei Männer attackieren einen 20-Jährigen mit Faustschlägen und Tritten. Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall in Prenzlauer Berg verletzt worden. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Berliner Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 13. Dezember: Nach Anschlag auf Bücherbox – Täter soll in Psychiatrie

12.20 Uhr: Der 63-jährige Mann, der in Berlin-Grunewald eine Bücherbox zum Thema Nationalsozialismus angezündet haben soll, soll wegen schwerer psychischer Krankheit dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Das beantragte die Staatsanwaltschaft beim Landgericht, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die Krankheit beeinträchtige die Schuldfähigkeit des Mannes.

Der Mann soll am 12. August die zu einer Bücherbox umgebaute Telefonzelle am Bahnhof Grunewald angezündet haben. Er soll dabei ein antisemitisches und den Holocaust leugnendes Schreiben hinterlassen haben. Am selben Tag soll er einen Brandsatz auf das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen am Tiergarten gelegt haben. Am 14. August soll der 63-Jährige einen Brandanschlag auf einen Verein lesbischer Frauen in Neukölln verübt haben und einige Tage zuvor auch anti-muslimische Zettel an eine Moschee und andere Einrichtungen gehängt haben.

Der Mann wurde festgenommen und gestand die Taten. Insgesamt seien über 30 Fälle von Äußerungen mit homosexuellen-feindlichen oder volksverhetzenden Inhalten bekannt geworden, so die Staatsanwaltschaft.

Metallgitter und E-Roller von Hochhaus geworfen

11.39 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, soll am Dienstagnachmittag eine Gruppe Jugendlicher erst ein Metallgitter (40 mal 60 Zentimeter groß) und dann noch einen E-Roller aus dem 18. Stock eines Hochhauses an der Blenheimstraße in Marzahn geworfen haben. Dabei sollen weitere Jugendliche vor dem 21 Stockwerke hohen Haus gestanden und die anderen angefeuert haben. Das Gitter landete laut Polizei mehrere Meter neben dem Haupteingang des Gebäudes. Der E-Roller soll das Vordach des Hauseingangs durchschlagen haben. Verletzte gab es keine. Als die Polizei eintraf, waren beide jugendliche Gruppen bereits geflüchtet. Die Polizei ermittelt.

Wedding: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

11.35 Uhr: Laut Polizeimitteilung konnten Beamte am Mittwochmorgen in Wedding zwei Einbrecher festnehmen. Zivile Einsatzkräfte sollen gegen 3.40 Uhr in der Triftstraße zwei Personen bemerkt haben, die sich in der Nähe eines Lokals aufhielten, in das offensichtlich kurz zuvor eingebrochen wurde. Die beiden Männer waren nicht alleine, die Beamten bemerkten drei weitere Komplizen und gaben sich als Polizeibeamte aus. Die Gruppe flüchtete, die Beamten verfolgten sie. Drei der Verdächtigen gelang die Flucht, zwei, ein 23- und ein 17-Jähriger (bereits polizeibekannt), konnten festgenommen werden. Die Polizei konnte noch Einbruchswerkzeug sicherstellen, die Ermittlungen laufen.

Erneut Vergehen an Chanukka-Leuchter

10.43 Uhr: In den vergangenen Wochen sind in Berlin mehrere Chanukka-Leuchter beschädigt oder gestohlen worden. Ein in Tiergarten aufgestellter Leuchter sei am Dienstagabend entwendet worden, teilte die Polizei mit. In der Nacht wurde die Chanukkia am Ufer des Neuen Sees aufgefunden. Zeugen hatten den Fund gemeldet. Einsatzkräfte brachten den Leuchter zurück zu seinem Aufstellort an der Hofjägerallee. Bis auf mehrere herausgerutschte Lampenkörper blieb der Chanukka-Leuchter unbeschädigt.

Zuvor hatten Unbekannte am späten Montagabend einen Chanukka-Leuchter in Tempelhof-Schöneberg beschädigt. Unbekannte hatten laut Angaben der Polizei einen der acht Leuchtkörper abgerissen, ein am Leuchter angebrachtes Schild wurde ebenfalls entfernt.

Bereits in der vergangenen Woche hatte ein Unbekannter in Schmargendorf eine Chanukkia umgeworfen. In allen drei Fällen ermittelt nun der Staatsschutz des Landeskriminalamtes.

Unfall in Charlottenburg – Fußgängerin angefahren

9.20 Uhr: Am Dienstagvormittag soll sich eine Fußgängerin bei einem Unfall verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, soll die 66-Jährige mit ihrem Rollator dabei gewesen sein, die Neue Kantstraße zu überqueren, als sie in Höhe der Witzlebenstraße mit ihrer Gehhilfe am Bordstein hängenblieb. Sie stürzte, wurde daraufhin von einem Transporter angefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin des Transporters hielt zunächst kurz an, soll dann aber dann doch weitergefahren sein. Die 66-Jährige musste mit Verletzungen am Kopf und am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

Duo attackiert 20-Jährigen mit Schlägen und Tritten

9.14 Uhr: Am Dienstagnachmittag kam es laut Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem 26-Jährigen und dessen Begleiter, ebenfalls 20 Jahre alt. Demnach begann gegen 14.15 Uhr in der Gothaer Straße in Hellersdorf ein verbaler Streit. In der Folge soll der 26-Jährige den 20-Jährigen mit Faustschlägen attackiert haben, dabei einen Schlüsselbund in der Hand haltend. Ein 24-jähriger Zeuge soll dazwischen gegangen sein, daraufhin flüchtete der 26-Jährige in ein Mehrfamilienhaus. Der Begleiter trat und schlug aber noch auf den 20-Jährigen ein. Er musste zur Behandlung seiner Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte von beiden Tätern die Personalien aufnehmen.

E-Scooter-Fahrer von Auto angefahren und verletzt

9.04 Uhr: Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall in Prenzlauer Berg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Auto am Dienstagnachmittag auf der Hanns-Eisler-Straße. Als sie an der Michelangelostraße nach links abbog, fuhr sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten E-Scooter-Fahrer den Angaben zufolge an. Der 29-Jährige wurde in der Folge auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich Kopfverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.