Berlin. Mit Nina Stahr aus dem Realo-Flügel neben Philmon Ghirmai stopft die Oppositionspartei die Lücke nach verpatzter Wahl am Wochenende.

Es war ungewöhnlich, wie Nina Stahr ihre Rede begann. „Es ist nicht schön, heute vor euch zu stehen“, sagte die einzige Bewerberin für den Frauenplatz im Landesvorsitz-Duo der Grünen am Mittwochabend. Dass die am Sonnabend unterbrochene Landesdelegiertenversammlung nach dem Eklat um die Vorstandswahl in die Verlängerung musste, sei „nicht das, was wir erwartet haben“.