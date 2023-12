Berlin. Arbeitssenatorin Kiziltepe stellt aktuelle Zahlen vor. Sie zeigen: Die Machtverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt haben sich verschoben.

„Die Beschäftigten können es sich regelrecht aussuchen, was sie machen.“ Dieses Fazit zieht Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) aus einer repräsentativen Arbeitgeberbefragung, dem Berliner Betriebspanel. Zwischen Juli und November 2022 wurden 980 Berliner Unternehmen befragt. Am Mittwoch stellte Kiziltepe die Ergebnisse in der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung vor.

Der Arbeitsmarkt habe sich demnach gewandelt „von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt“, resümiert die Senatorin. Besonders deutlich drückt sich dies in den aktuellen Kündigungszahlen aus: In 54 Prozent aller Fälle enden Arbeitsverhältnisse durch Kündigung des Arbeitnehmers. Nur jeder fünfte Berliner Beschäftigte wird von seinem Arbeitgeber entlassen.

Wie sich die Kräfteverhältnisse auf dem Berliner Arbeitsmarkt verschieben

Insgesamt sei eine „Scherenentwicklung“ zu beobachten, konkretisiert Norbert Frei vom Institut für sozialökonomische Strukturanalysen (SÖSTRA), das die Studie durchgeführt hat. Das heißt: Immer mehr Arbeitnehmer kündigen selbst, immer weniger werden entlassen. Mit leichten Schwankungen lässt sich dieser Trend seit 2010 beobachten.

Vor 20 Jahren habe in Berlin noch Massenarbeitslosigkeit geherrscht, so Kiziltepe. In so einer Situation habe sich jeder gut überlegt, ob er seinen Job freiwillig kündige. Doch die Verhältnisse hätten sich umgekehrt, und zwar zugunsten der Arbeitnehmer. Die Arbeitgeber müssen sich nun auf diese veränderte Situation einstellen. Sie müssten sich fragen, „wie finde ich und wie halte ich gute Beschäftigte“, so Kiziltepe.

Was die veränderten Verhältnisse für Arbeitgeber bedeuten

Dass die Attraktivität des Arbeitsplatzes die wohl entscheidende Frage auf dem aktuell arbeitnehmerfreundlichen Markt ist, bestätigen auch die Zahlen aus dem DGB-Index. Der Deutsche Gewerkschaftsbund befragt einmal jährlich bundesweit sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach ihren Arbeitsbedingungen. Im Jahr 2022 gab ein Viertel der Berliner Beschäftigten an, bei passender Gelegenheit den Job wechseln zu wollen. „In der Vergangenheit hatte man wahrscheinlich eine Betriebszugehörigkeit von 45 Jahren, heute ist das ganz anders“, so Kiziltepe.

Der Schlüssel, um Beschäftigte zu finden und zu halten, seien gute Arbeitsbedingungen, vor allem eine faire und angemessene Bezahlung sowie flexible Arbeitszeitmodelle, betont sie. Besonders wichtig sei dabei die Tarifbindung. Doch diese ist in Berlin auf ein Rekordtief gesunken: Nur 14 Prozent der Betriebe sind tarifgebunden. Da es sich dabei aber oft um große Unternehmen mit vielen Beschäftigten handelt, sind immerhin 44 Prozent der Berliner bei ihnen angestellt.

Welche Rolle den Gewerkschaften nun zukommt

Damit liegt Berlin aber immer noch unter dem bundesweiten Durchschnitt von 51 Prozent, den die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi im November als zu niedrig kritisiert hatte. Dass nur noch rund die Hälfte aller Beschäftigten von tarifvertraglichen Regelungen profitieren würden, sei ein gefährlicher Trend für Wohlstand und Demokratie, so Fahimi.

Auch Kiziltepe betont die Bedeutung der Gewerkschaften. Der Tarifabschluss der Länder und die, so die Senatorin, „sehr erfolgreichen Verhandlungen“ von Verdi würden erneut zeigen: „Man hat eine bessere Verhandlungssituation, wenn man sich organisiert.“ Wohl auch deshalb fordert sie eine höhere Tarifbindung. Wie genau sie dieses Ziel erreichen will, sagt Kiziltepe nicht. Aber sie weist darauf hin, dass es nicht ohne die engagierten Mitarbeiter in den Betrieben gehe. Es brauche einen Betriebsrat und gewerkschaftliche Organisation, um einen Betrieb tarifgebunden zu machen, so Kiziltepe.

Aktuelle Zahlen zu Ausbildung, Frauen in Führungspositionen und Auswirkungen des Krieges in der Ukraine

Weitere interessante Ergebnisse der Studie sind die Ausbildungszahlen und der Anteil von Frauen in Führungspositionen. Bei der Ausbildung liegt Berlin unter dem Bundesdurchschnitt. Nur 17 Prozent der Berliner Betriebe beteiligen sich an der Ausbildung. Beim Anteil von Frauen in Führungspositionen liegt Berlin zwar gleichauf mit dem Bund, von der Geschlechterparität ist man aber weit entfernt: Nur 28 Prozent aller Führungskräfte sind Frauen, 66 Prozent der Berliner Betriebe werden allein von Männern geführt.

Außerdem gab knapp die Hälfte der Berliner Betriebe an, vom Krieg in der Ukraine betroffen zu sein, vor allem durch gestiegene Energiekosten. Wie sich der Krieg auf die Beschäftigungsstruktur in Berlin auswirkt, kann gegenwärtig noch nicht gesagt werden. Dass nur jeder zehnte Betrieb Job-Anfragen von Geflüchteten aus der Ukraine bekommen habe, wie es in der Studie heißt, sei aber wahrscheinlich nicht mehr aktuell. „Das sind Ergebnisse aus dem dritten Quartal 2022“, erinnert Silke Kriwoluzky vom SÖSTRA-Institut. „Das sieht heute bestimmt ganz anders aus.“ Erst die nächste Erhebungsrunde könne hier genauere Erkenntnisse liefern.