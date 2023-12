Potsdam (dpa/bb). Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat dem neuen polnischen Regierungschef Donald Tusk gratuliert und die besondere Bedeutung Polens für Brandenburg hervorgehoben. Er hoffe auf einen „Neustart in den deutsch-polnischen Beziehungen, geprägt von gegenseitigem Respekt auf Augenhöhe“, sagte Woidke laut einer Mitteilung am Mittwoch. In Brandenburg habe man ein großes Interesse an der Freundschaft und an einer vertrauensvollen Beziehung mit dem Nachbarland Polen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat dem neuen polnischen Regierungschef Donald Tusk gratuliert und die besondere Bedeutung Polens für Brandenburg hervorgehoben. Er hoffe auf einen „Neustart in den deutsch-polnischen Beziehungen, geprägt von gegenseitigem Respekt auf Augenhöhe“, sagte Woidke laut einer Mitteilung am Mittwoch. In Brandenburg habe man ein großes Interesse an der Freundschaft und an einer vertrauensvollen Beziehung mit dem Nachbarland Polen.

„Sie haben die Kräfte der politischen Mitte zusammengebracht und damit verbinden sich für viele Polinnen und Polen große Hoffnungen für die kommenden Jahre“, führte Woidke aus. Diese hofften auf eine Politik der Freiheit, der Rechtsstaatlichkeit und auf ein prosperierendes, selbstbewusstes Polen - „fest verankert in der Europäischen Union“. Die Menschen in Polen hätten Tusk das Vertrauen mit großer Mehrheit geschenkt. „Ich bin überzeugt davon, dass dies eine sehr gute Entscheidung war und freue mich auf neue Impulse der Kooperation, gerade auch für uns in der Grenzregion.“

Die neue proeuropäische Regierung von Tusk wurde am Mittwoch vereidigt. Am Dienstagabend hatten die Abgeordneten Tusks Regierung das Vertrauen ausgesprochen. Zuvor war die nationalkonservative PiS an der Macht. Mit dem Start von Tusks Regierung zeichnet sich eine grundlegende Wende in der polnischen Außenpolitik ab.

© dpa-infocom, dpa:231213-99-286114/3 (dpa)