Berlin. Der Sänger will unbedingt bei seinem Weihnachtsessen für Obdachlose am 22. Dezember im Neuköllner Estrel-Hotel dabei sein.

Nur noch zehn Tage, bis das große Weihnachtsessen für Obdachlose endlich wieder im Neuköllner Ester-Hotel stattfinden kann. Doch der Initiator, der 81-jährige Berliner Sänger und Entertainer Frank Zander, liegt im Krankenhaus. „Es geht ihm eigentlich ganz gut, aber er ist sehr schwach. Die Ärzte kümmern sich sehr gut um ihn. Sie checken ihn komplett durch. Er ist guten Mutes, dass es bald besser wird,“ sagt sein Sohn Marcus Zander, der gemeinsam mit seinem Vater das Weihnachtsessen am 22. Dezember 2023 organisiert. Die erste Weihnachtsfeier von Frank Zander fand im Dezember 1995 statt, mit 250 Gästen.

Weihnachtsfeier für 1600 Obdachlose und Bedürftige

Nach drei Jahren Zwangspause wegen Corona freuen sich in diesem Jahr mehr als 1600 arme und Wohnungslose Menschen auf „Weihnachten mit Frank“, auf Gänsekeule mit Klößen und Rotkohl, vor allem aber auf die Aufmerksamkeit, die sie durch viele prominente Unterstützer und Spender erfahren. Die letzte große Weihnachtsfeier von Frank Zander hat im Dezember 2019 stattgefunden, mit fast 3000 Gästen. „Nach der langen Pause müssen wir uns erst wieder herantasten“, sagt Marcus Zander. In der Corona-Zeit hat er mit seinem Vater und der Caritas Food-Trucks organisiert und Essen für Obdachlose auf der Straße ausgeteilt.

Prominente servieren Gänsekeule mit Klößen

Etwa 130 Helfer werden am 22. Dezember, dem Freitag vor Weihnachten, vor Ort sein, darunter etwa 60 Prominente wie der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU), die beim Servieren mithelfen. Dazu stehen Frisöre bereit, die kostenlos Haare schneiden. Es gibt Stände, an denen warme Winterjacken, Pullover und Schlafsäcke ausgegeben werden. Auch die Hunde der Obdachlosen werden mit kostenlosem Futter, Decken und Leinen versorgt und bei Bedarf von Tierärzten behandelt.

Franz Zander hofft, dass er dabei sein kann

Dazu ist wieder ein buntes Bühnenprogramm mit viel Musik geplant. Höhepunkt der Feier war in den vergangenen Jahren der Auftritt von Frank Zander, der seine legendären Hits wie „Hier kommt Kurt“ und „Nur nach Hause gehn wir nicht“ sang. „Die Weihnachtsfeier am 22. Dezember findet auf jeden Fall statt“, versichert Marcus Zander, „auch wenn Vater nur eine Videobotschaft an seine Gäste richten kann. Aber vielleicht klappt es ja doch noch und er kann die Gäste persönlich begrüßen. Das läge ihm sehr am Herzen.“

Das Weihnachtsessen von Frank Zander wird durch Spenden und das Estrel-Hotel ermöglicht und seit vielen Jahren auch von Berliner helfen e.V., dem Verein der Berliner Morgenpost, unterstützt.