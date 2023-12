Berlin (dpa/bb). Das Tierheim Berlin vermittelt über die Weihnachtstage keine Tiere an neue Besitzer. Vom 20. Dezember bis 1. Januar gebe es einen Vermittlungsstopp, teilte der Tierschutzverein für Berlin (TVB) am Mittwoch mit. „Tiere werden nicht geshoppt, sondern adoptiert. Daher eignen sie sich absolut nicht als Überraschung unter dem Weihnachtsbaum“, sagte die TVB-Vorsitzende Eva Rönspieß in einer Mitteilung.

Die Entscheidung für ein Tier leichtfertig zu treffen, hat laut TVB oft weitreichende Konsequenzen. Erst nach den Feiertagen werde vielen bewusst, welche Kosten und Arbeit ein Tier verursache. Demnach landen viele der „Spontankäufe“ in den Tagen und Wochen nach Weihnachten wieder in den Tierheimen.

„Ganz wichtig zu wissen: Tiere sind vom Austausch ausgeschlossen und es besteht keinerlei Anrecht auf einen Tierheimplatz, wenn man das Tier wieder loswerden möchte“, sagte Rönspieß. Für ein Haustier solle man sich nur gemeinsam mit allen Beteiligten und bewusst entscheiden.

