„Krisenmodus“ ist das Wort des Jahres, ausgewählt von der Gesellschaft für deutsche Sprache. Wer mag da widersprechen? Terrorangriffe der Hamas auf wehrlose Männer, Frauen und Kinder in Israel, der scheinbar endlose Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, wachsender Antisemitismus und gravierende wirtschaftliche Probleme in Deutschland. Viele Menschen sehnen ein Ende dieses Jahres herbei, hoffen auf bessere, unbeschwertere Zeiten.

Und doch gab es natürlich auch 2023 Lichtblicke, gab es Menschen, die in unserer Stadt Besondreres geleistet, die uns begeistert oder berührt haben. Deshalb möchten wir, wie stets in der Adventszeit, gemeinsam mit Ihnen zurückschauen. Wir fragen, wer sich – im besten Sinne – hervorgetan und dafür eine Ehrung verdient hat, wer von unserer Jury als Berliner oder Berlinerin des Jahres 2023 ausgezeichnet werden sollte.

Der erste Preisträger, 2004: Kulturförderer Peter Raue holte die MoMA-Ausstellung nach Berlin. © dpa | Bernd von Jutrczenka

Leser-Aktion findet schon zum 20. Mal statt

Die beliebte Aktion kann in diesem Jahr ein Jubiläum feiern, die Berliner Morgenpost veranstaltet sie bereits zum 20. Mal. Darauf sind wir ein klein wenig stolz und möchten uns an dieser Stelle auch einmal herzlich bei Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, bedanken: Dafür, dass Sie sich in all diesen Jahren engagiert an der Aktion beteiligt und der Redaktion viele interessante, oft sehr gefühlvolle Vorschläge geschickt haben. Wir freuen uns auf die neuen Zuschriften!

Im Jahr 2004 hatten wir zum ersten Mal unseren Ehrenpreis ausgelobt. Die Auszeichnung „Berliner des Jahres“ erhielt der Kulturförderer Peter Raue. Der Jurist lotste eine Ausstellung mit Meisterwerken des New Yorker Museums of Modern Art (MoMA) nach Berlin. 1,2 Millionen Menschen, darunter viele Touristen, sahen die großartige Schau in der Neuen Nationalgalerie. Peter Raue hatte für ein Jahrhundertereignis gesorgt und Berlins Ruf als Kunstmetropole gefördert.

Preisträger 2022: Urs Fischer, Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Union. Der sympathische Schweizer brachte das Team auf die Erfolgsspur. Nach einer Niederlagenserie beendete er im November seine Tätigkeit, ist aber nach wie vor sehr beliebt in der Stadt. © dpa | Tom Weller

Wer hat sich um unser Gemeinwesen verdient gemacht?

Nun fragt die Berliner Morgenpost ihre Leserinnen und Leser ein weiteres Mal: Wer hat sich im zu Ende gehenden Jahr durch eine herausragende Leistung in unserer Stadt und für unser Gemeinwesen verdient gemacht? Nennen Sie uns Kandidatinnen und Kandidaten, die Sie 2023 beeindruckt oder berührt haben. Menschen, denen Sie mit einer besonderen Auszeichnung Respekt zollen oder denen Sie einfach nur Danke sagen möchten.

Das können Vertreter oder Vertreterinnen der Kultur oder des Sports sein, der Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik. „Prominenz“ ist aber kein notwendiges Kriterium, im Gegenteil. Sie können sehr gern Berlinerinnen und Berliner vorschlagen, die bürgerschaftliches Engagement zeigen und sich für die Stadtgemeinschaft einsetzen, etwa in einem Ehrenamt. Die Zivilcourage bewiesen oder auf andere Weise Gutes getan haben, etwa in ihrem Beruf.

Preisträger 2020: Der Virologe und Corona-Experte Christian Drosten (Charité) informierte die Deutschen wie kein Zweiter über die Pandemie. © dpa | Michael Kappeler

Corona-Pandemie hat zwei Jahre lang die Auszeichnung geprägt

So haben wir 2021, dem zweiten „Corona-Jahr“ zwei Intensivpflegerinnen ausgezeichnet. „Berlinerinnen des Jahres“ wurden seinerzeit Nadine Hobuß von der Charité und Elizabeth Tödter von Vivantes. Sie erhielten die Auszeichnung stellvertretend für alle Pflegekräfte, die Covid-19-Patienten gepflegt und in vielen Krankenhäusern auf Intensivstationen um deren Leben gekämpft haben. Auch 2020 wurde die Auszeichnung unter dem Eindruck der Corona-Pandemie vergeben, sie ging an Christian Drosten. Der Direktor des Instituts für Virologie an der Charité forscht zu Covid. Vor allem aber hatte er in dem Jahr die Deutschen über die Pandemie informiert und unerschütterlich wissenschaftliche Erkenntnisse gegen Populismus und Verschwörungstheorien gesetzt.

Im vergangenen Jahr hat sich die Jury für einen hochgeschätzten Vertreter des Sports entschieden: Urs Fischer, den Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Union. Der Schweizer hatte das Team 2019 in die erste Liga geführt, vier Jahre später sogar in die Champions League. Nach einer Niederlagenserie beendeten Fischer und der Club zwar im November ihre Zusammenarbeit. Doch zwei Wochen später wurde Urs Fischer bei der Berliner Sportlerwahl zum Trainer des Jahres gekürt.

Preisträgerin 2006: Ärztin Jenny De la Torre versorgt Obdachlose medizinisch. Ihre Stiftung betreibt ein Gesundheitszentrum für Obdachlose in Mitte. © picture alliance / dpa | Paul Zinken

Engagement für Obdachlose wurde bereits mehrfach ausgezeichnet

Mehrfach wurden bei unserer Aktion Persönlichkeiten geehrt, die sich für obdachlose Menschen einsetzen. 2018 wurde Dieter Puhl „Berliner des Jahres“, er leitete viele Jahre die Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo. 2008 erhielt Entertainer Frank Zander die Auszeichnung, 2006 die Ärztin Jenny De la Torre. Unter den Preisträgern früherer Jahre waren Sportler und Künstler ebenso vertreten wie Menschen, die sich ehrenamtlich für die Stadtgesellschaft engagieren. So wurde zum Beispiel 2015 Philipp Bertram als Flüchtlingshelfer ausgezeichnet – auch er stellvertretend für alle, die bei der Unterstützung und Betreuung von Geflüchteten Großes geleistet hatten.

Wer könnte in diesem Jahr Chancen auf den Titel haben? Vielleicht jemand, der sich für sozial benachteiligte Menschen einsetzt, etwa bei der „Berliner Tafel“ oder im christlichen Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“? Oder der seine Stimme gegen den zunehmenden Antisemitismus in der Stadt erhebt, wie die 102 Jahre alte Holocaust-Überlebende Margot Friedländer? Oder der Regisseur Barrie Kosky, der in diesem Jahr mit dem Musical „Chicago“ Berlin eine weitere seiner so herrlich phantasievollen Inszenierungen beschert hat.

Preisträgerin 2011: Monika Schultz zeigte Zivilcourage. Sie rettete einem Mann das Leben, der bei einer Schlägerei auf einem S-Bahnhof ins Gleisbett fiel. © Reto Klar | Reto Klar

Wen Sie auch vorschlagen möchten: Bitte schreiben Sie uns, beteiligen Sie sich an der Wahl zum Berliner oder zur Berlinerin des Jahres 2023 und gewinnen Sie eines unserer Dankeschön-Präsente. Wie Sie teilnehmen können, erklären wir Ihnen im folgenden Info-Text.

