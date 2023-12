Berlin. Busse stehen in Berlin immer häufiger im Stau. Dies könnte allerdings durch drei Maßnahmen leicht verhindert werden.

„Verbindung fällt aus“ – wohl jeder Berliner und jede Berlinerin hat in den vergangenen Wochen diese Nachricht auf der Digitalanzeige an irgendeiner Bushaltestelle lesen müssen. Die Berliner Verkehrsbetriebe GmbH (BVG) haben zuletzt am Sonntag das Angebot auf 44 Buslinien eingeschränkt – das Angebot liegt damit sechs Prozent unter dem, was eigentlich vorgegeben ist.

Die BVG begründet diesen Schritt mit dem Personalmangel hinter den Lenkrädern der Busse, der auch mit dem hohen Verkehrsaufkommen auf den Straßen zu tun hat. „Wenn ein Bus im Stau steht, weil ein Falschparker die Busspur blockiert, betrifft das bis zu rund 100 Fahrgäste, kostet Zeit und Nerven“, sagte ein BVG-Sprecher der Berliner Morgenpost. Mit sinkender Durchschnittsgeschwindigkeit würde bei gleicher Taktung außerdem mehr Fahrpersonal benötigt.

Die Opposition im Abgeordnetenhaus sieht dabei vor allem die Landesregierung in der Pflicht. „Statt über Flugtaxis oder Magnetschwebebahnen zu fantasieren, sollte der Senat lieber auf Hochtouren diesen Ausnahmezustand beenden“, sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Antje Kapek. Vor allem die sogenannte Busbeschleunigung müsse weiter vorangetrieben werden.

Fahrzeuge kommunizieren automatisch mit den Ampeln

Die Idee der „Busbeschleunigung“ ist mittlerweile mehr als 20 Jahre alt und beinhaltet im Wesentlichen drei Maßnahmen. Zum einen die sogenannte Ampel-Vorrangschaltung für Busse und Straßenbahn. „Wenn die Schaltungen aktiv sind und funktionieren, kommunizieren die Fahrzeuge automatisch mit der Signalanlage“, so der BVG-Sprecher weiter.

„Bei den ‚Ampel‘-Schaltungen sind jedoch diverse Abhängigkeiten und Folgen zu beachten“, heißt es aus der Senatsverkehrsverwaltung. „Werden Busse in eine Richtung beschleunigt, stehen andere Buslinien eventuell in dem dadurch verursachten Stau.“

Das Berliner Mobilitätsgesetz erlaubt es der BVG seit 2020 ferner, selbst Falschparkerinnen und Falschparker von Busspuren abzuschleppen. „Seitdem wurden rund 28.000 Fahrzeuge durch oder im Auftrag der BVG umgesetzt“, sagte der Unternehmenssprecher. „Rund 80 Menschen sind 24/7 im Einsatz, um unseren Fahrgästen ‚freie Fahrt‘ zu ermöglichen.“

Berlin musste nach Gerichtsurteil Busspur in Zehlendorf entfernen

Probleme gibt es aber immer wieder bei der Schaffung weiterer Busspuren. Dies verfolge der schwarz-rote Senat nicht weiter, kritisiert Kapek. „Die CDU lehnt alles, was den Kfz-Verkehr einschränkt, ab.“ Im Frühjahr löste mit Manja Schreiner eine Unionspolitikerin die Grünen auf dem Stuhl der Verkehrssenatorin ab. Allerdings ist die Einrichtung von Busspuren auch an gewisse Voraussetzungen geknüpft.

Die CDU lehnt alles, was den Kfz-Verkehr einschränkt, ab. Antje Kapek

125 Kilometer gibt es in Berlin. Im Südwesten fielen zuletzt 1,4 Kilometer weg. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) gab im Juli einem Anwohner der Zehlendorfer Clayallee recht, der gegen die dortige Busspur geklagt hatte. Die wurde im Mai 2021 zwischen der Argentinischen Allee und der Riemeisterstraße eingerichtet, wodurch seinerzeit Parkplätze wegfielen.

Das Gericht sah die Voraussetzungen für die Einrichtung der Busspur als nicht erfüllt an. Die Straßenverkehrsbehörde habe nicht nachweisen können, dass ohne sie merkliche Zeitverluste für die Busse bestehen. Zudem sieht eine Verwaltungsvorschrift eine Mindestfrequenz von 20 Bussen pro Stunde vor. Auf der Clayallee sind es aber nur neun.

Änderung der StVO scheiterte zuletzt im Bundesrat

„Die Situation ist sehr bedauerlich“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Linksfraktion, Kristian Ronneburg, der Berliner Morgenpost. „Die Verwaltung hat an der Clayallee eine gewisse Kreativität walten lassen, aber wir brauchen Klarheit auf gesetzgeberischer Ebene.“ Dem Bus als öffentliches Verkehrsmittel, das sich den Straßenraum mit privaten Fahrzeugen teilen muss, müsse dringend Vorrang eingeräumt werden.

Ein „Schwebezustand“ der mit einer geplanten Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) hätte beendet werden können. Denn die hätte unter anderem vorgesehen, dass die Einrichtung sogenannter „Sonderfahrspuren“ auch aus Klimaschutzgründen möglich ist. Allerdings scheiterte die Novelle Ende November im Bundesrat am Widerstand einiger Länder.

„Die ausbleibende Anpassung der StVO wird an der beschriebenen Lage nichts ändern“, heißt es aus der Berliner Verkehrsverwaltung. „Eine vereinfachte Anordnung von Bussonderfahrstreifen (BSF) ist weiterhin nicht möglich.“

Fahrgastverband fordert Kombination von Busspuren auf Radwegen

In der CDU-geführten Berliner Verkehrsverwaltung gibt es laut des Sprechers seit geraume Zeit eine „Task Force ‚Beschleunigung‘“. Inhaltlich hält er sich allerdings allgemein. Die Task Force tausche sich regelmäßig aus und bespreche Verbesserungsmaßnahmen. „Die Umsetzung erfolgt entsprechend der Abwägung auch mit anderen verkehrlichen Belangen und im Rahmen der vorhandenen Ressourcen.“

Solange die Einrichtung einer Busspur aufgrund des Klimaschutzes noch nicht möglich ist, schlägt der Berliner Fahrgastverband IGEB eine Alternative vor. „Die Einrichtung von Fahrradwegen sind nicht an solch hohe rechtliche Hürden geknüpft“, sagte Sprecher Jens Wieseke. „Wenn wir die 3,5 Meter breit machen und auch für den Busverkehr freigeben würden, hätten wir das Problem gelöst.“

Das Thema steht am Mittwoch auf der Tagesordnung des Verkehrsausschusses des Abgeordnetenhauses. Dort muss sich der BVG-Vorstand gegenüber den Parlamentariern erklären. Für den Januar drohen dann Streiks im Berliner Nahverkehr, wenn die Gewerkschaft Verdi mit dem Unternehmen über bessere Arbeitsbedingungen für die rund 16.000 Beschäftigten verhandeln will.

