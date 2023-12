Berlin. Schauspieler Joachim Król (66, „Der Junge muss an die frische Luft“) kann sich eigenen Angaben nach für Sänger Herbert Grönemeyer begeistern. Während dessen Zeit am Bochumer Schauspielhaus sei Król ihm eine Zeit lang nachgeschlichen, wie der Schauspieler dem Berliner Radiosender rbb 88,8 am Dienstag sagte. Damals habe Grönemeyer zum Ensemble von Regisseur Peter Zadek gehört. „Da saß ich im Publikum und hab mich da rumgedrückt, wann immer ich konnte“, sagte Król.

„Ich dachte: Leck mich am Arsch, der ist gerade mal paar Monate älter als du und ist jetzt hier schon so 'ne große Nummer. Wie hat der das gemacht?“ Der Schauspieler ist ab Donnerstag im Roadmovie „791 km“ zu sehen.

