Berlin. Der 24. Dezember ist zwar kein Feiertag in Deutschland, am Heiligen Abend einkaufen zu gehen, wird dieses Jahr aber trotzdem schwierig.

Der 24. Dezember fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Und damit könnte es für den einen oder anderen Berliner schwierig werden, mit Last-Minute-Geschenken oder Lebensmitteln auf den letzten Drücker. Wo man an Heiligabend trotzdem noch das Wichtigste besorgen kann, lesen Sie hier:

Supermärkte

Die meisten Supermärkte sind sonntags natürlich geschlossen. Berliner haben jedoch den Luxus, notfalls auch am Sonntag offene Geschäfte zu finden. Erste Anlaufstellen sind neben Spätis, die möglicherweise geöffnet haben, die Supermärkte an den Berliner Bahnhöfen und dem Flughafen, die am Heiligen Abend jedoch auch verkürzte Öffnungszeiten haben. Einige Beispiele:

Rewe am Hauptbahnhof, 6-12 Uhr; Rewe am Ostbahnhof, 8-20 Uhr; Rewe am Flughafen BER

geöffnet 0-12 Uhr; Edeka am Bahnhof Friedrichstraße, 8-17 Uhr; Edeka am Bahnhof Lichtenberg, 8-17 Uhr; Edeka am Bahnhof Südkreuz, 8-17 Uhr; Penny am Ostbahnhof, 7-17 Uhr (laut Penny Kundenservice); Denns Biomarkt am Bahnhof Gesundbrunnen, 8-17 Uhr; Denns Biomarkt am Bahnhof Ostkreuz, 8-17 Uhr; Denns Biomarkt am Bahnhof Zoologischer Garten, 8-17 Uhr; HIT Ullrich am Bahnhof Zoologischer Garten, 7-14 Uhr.

Bestimmte Lebensmittel findet man ansonsten auch in den vielen Rewe To Go Filialen in Aral Tankstellen oder zum Beispiel auch am S-Bahnhof Warschauer Straße. Diese haben rund um die Uhr geöffnet.

Flughafen

Wer Heiligabend oder an den Feiertagen vom Berliner Flughafen abfliegt, kann auch dort noch einkaufen: An Heiligabend sind die Shops in beiden Terminals bis mindestens 19 Uhr geöffnet. Gleiches gilt für Silvester und die Feiertage. Der Duty-Free-Shop im Sicherheitsbereich beider Terminals bietet außerdem bis zum letzten Abflug seine Waren an.

Auch der Rewe-Markt im öffentlichen Bereich des Terminal 1 hat Heiligabend und an allen Feiertaggen rund um die Uhr geöffnet. 24 Stunden geöffnet ist außerdem die Bäckerei Kamps.

Auch am Flughafen BER können Berliner und Berlinerinnen noch Heiligabend einkaufen - wenn Sie einen Boardingpass haben, sogar noch zollfreie Geschenke. Lebensmittel gibt es jedoch auch im öffentlich zugänglichen Bereich. © dpa | Jörg Carstensen

Apotheken

Auch an Heiligabend kann man mit Hals- oder Kopfschmerzen aufwachen, besonders in diesem kalten Winter. Wer die nötigen Medikamente nicht zu Hause hat, sollte die Apotheken im Notdienst aufsuchen. Die folgenden Standorte sind laut der Apothekerkammer Berlin von 9 Uhr am 24. Dezember bis 9 Uhr am 25. Dezember geöffnet.

Charlottenburg-Wilmersdorf: AIDA Apotheke, Osnabrücker Straße 4, 10589 Berlin. Apotheke in der Metropole, Joachimstaler Straße 21, 10719 Berlin. easyApotheke Wilmersdorfer, Wilmersdorfer Straße 64, 10627 Berlin. Karlsbader Apotheke,

Karlsbader Straße 18, 14193 Berlin.

Friedrichshain-Kreuzberg: Kur-Apotheke, Mehringdamm 50, 10961 Berlin.

Lichtenberg: Linden-Apotheke im Linden-Center, Prerower Platz 4A, 13051 Berlin. APONEO Apotheke,

Frankfurter Allee 241, 10365 Berlin.

Marzahn-Hellersdorf: Robinson-Apotheke, Lion-Feuchtwanger-Straße 22, 12619 Berlin.

Mitte: Leipziger Apotheke, Leipziger Straße 43, 10117 Berlin. MediosApotheke Oranienburger Tor, Friedrichstraße 113a, 10117 Berlin. Apotheke 4.0, Turmstraße 29, 10551 Berlin. Zieten Apotheke Wedding, Gerichtstraße 31, 13347 Berlin.

Neukölln: Sonnenblumen-Apotheke, Grenzallee 4a-4b, 12057 Berlin. PANDA-Apotheke, Marienfelder Chaussee 160, 12349 Berlin. Gartenstadt-Apotheke-Rudow, Lieselotte-Berger-Platz 9, 12355 Berlin.

Pankow: Karow-Apotheke, Bucher Chaussee 1-3, 13125 Berlin.

Reinickendorf: Alte Spree Apotheke, Alt-Tegel 5, 13507 Berlin. Barlach-Apotheke, Auguste-Viktoria-Allee 81/82, 13403 Berlin.

Spandau: Mumm-Apotheke, Brunsbütteler Damm 261/263, 13591 Berlin. Hohenzollern-Apotheke, Pichelsdorfer Straße 101, 13595 Berlin.

Steglitz-Zehlendorf: Lankwitz Apotheke, Kaiser-Wilhelm-Straße 68, 12247 Berlin. Apotheke Dahlem-Dorf,

Königin-Luise-Str. 38, 14195

Tempelhof-Schöneberg: Pelikan Discount Apotheke Tempelhof, Tempelhofer Damm 126, 12099 Berlin.

Treptow-Köpenick: Apotheke zum Weissen Schwan, Springeberger Weg 16, 12589 Berlin. Kant-Apotheke,

Griechische Allee 24, 12459 Berlin.

Drogerien und Parfümerien:

Wer sich vor dem Verwandschaftsbesuch noch mit Kosmetik oder Hygieneartikel eindecken muss, wird bei den wenigen geöffneten Drogeriemärkten fündig. Auch hier helfen besonders die Einkaufsbahnhöfe Berlins:

Rossmann am Bahnhof Lichtenberg, 8-21 Uhr; Rossmann am Bahnhof Alexanderplatz, 9-21 Uhr; Rossmann am Bahnhof Friedrichstraße, 9-21 Uhr; Rossmann am Hauptbahnhof, 8-22 Uhr; Rossmann am Ostbahnhof, 8-22 Uhr; dm am Bahnhof Südkreuz, 9-20 Uhr; dm am Bahnhof Zoologischer Garten, 9-22 Uhr. Parfümerie Douglas am Hauptbahnhof, 10-19 Uhr.

Weihnachtsmärkte

Am Sonntag noch ein Geschenk zu finden, ist nicht einfach. Die vielen Weihnachtsmärkte in der Stadt können dabei eine Hilfe sein. Doch nicht alle Märkte sind an Heiligabend geöffnet, der Spandauer Weihnachtsmarkt oder der historische Markt auf dem RAW Gelände schließen ihre Buden bereits vor dem 24. Dezember. Auch die Stände vor dem Roten Rathaus haben am Heiligen Abend geschlossen.

Auf diesen Weihnachtsmärkten lässt sich noch ein Last-Minute-Geschenk in Form von Stollen, Kunsthandwerk oder Wein besorgen: WeihnachtsZauber am Gendarmenmarkt, Bebelplatz, 12-18 Uhr. Winterwelt und Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz, Potsdamer Platz, 10785 Berlin, 10-16 Uhr. Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, Breitscheidplatz 1, 10789 Berlin, 11-14 Uhr. Weihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz, Alexanderplatz, 10178 Berlin, 10-16 Uhr.