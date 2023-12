Wien/Berlin. Das wankende Signa-Imperium des österreichischen Milliardärs René Benko hat seinen Top-Manager in Deutschland gefeuert.

Nach den Insolvenzen folgen jetzt personelle Konsequenzen: Die in finanziellen Nöten steckende Immobilien- und Handelsgruppe Signa hat den Vorstandschef ihrer wichtigsten Teilgesellschaften entlassen. In außerordentlichen Aufsichtsratssitzungen der Signa Prime Selection AG und der Signa Development Selection AG ist deren Chef Timo Herzberg mit sofortiger Wirkung seiner Funktionen enthoben und außerordentlich sowie fristlos gekündigt worden, teilte die von Milliardär René Benko gegründete Signa-Gruppe am Montagabend in Wien mit.

Der Top-Manager hatte Anfang 2017 als Vorstand der Signa Prime Selection sowie Geschäftsführer für Signa Real Estate Management in Deutschland die Leitung sämtlicher Immobilienaktivitäten der österreichischen Signa-Gruppe in Deutschland übernommen. Seit 2021 war er Immobilienchef für die gesamte Gruppe.

Bevor der 47-Jährige zur österreichischen Signa wechselte, war er der Deutschlandgeschäftsführer für die irische Investmentgesellschaft Signature Capital, der in Berlin unter anderem das Kaufhof-Gebäude am Ostbahnhof gehörte, bevor die Signa das Gebäude übernahm und zum Bürostandort „Up!“ entwickelte.

Gründe für die Entlassungen seien ein dringender Verdacht auf grobe Verletzungen der Pflichten als Vorstandsmitglied, hieß es weiter. Der Sanierer Erhard Grossnig übernehme die Funktion als Vorstandssprecher in beiden Immobiliengesellschaften, die saniert und restrukturiert werden sollen.

Stillgelegte Bauprojekte in Berlin und Hamburg

„Leider mussten wir diese Entscheidung treffen und diesen harten Schritt setzen. Die Verdachtslage war eindeutig und ließ den Aufsichtsräten keine andere Wahl“, sagte der Aufsichtsratschef der beiden Gesellschaften, Österreichs Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer. Gerade in den herausfordernden Zeiten bedürfe es eines hundertprozentigen Vertrauens in die handelnden Personen und Geschlossenheit bei den Entscheidungen. Was genau der Aufsichtsrat Timo Herzberg zur Last legt, teilte Gusenbauer jedoch nicht mit.

Betroffen sind alle Premium-Immobilien

Die wichtigsten Immobilien und Bauprojekte im Signa-Portfolio gehören der Signa Prime - darunter das derzeit stillstehende Bauprojekt Elbtower in Hamburg, in Berlin unter anderem das KaDeWe sowie die Karstadt-Gebäude am Hermannplatz in Kreuzberg und am Kurfürstendamm in Charlottenburg. An den prominenten Karstadt-Standorten hatte Timo Herzberg ehrgeizige Pläne vorgestellt, die in der Hauptstadt heftige politische Kontroversen auslösten. Während die einen in der Transformation der Kaufhäuser zu gemischt genutzten Immobilien mit aufsehenerregender Architektur einen tragfähigen Ausweg aus der Krise der Warenhäuser sahen, lehnten andere, darunter vor allem die Linke und die Grünen, dies als zerstörerisch für die umliegenden Kieze ab.

Signa Prime schrieb im Vorjahr rund eine Milliarde Euro Verlust und hatte Ende 2022 etwa 10,8 Milliarden Euro an Schulden. Signa Development schrieb einen Verlust von 316 Millionen Euro. Erst vor wenigen Tagen hatte die Signa Development Finance in Luxemburg mitgeteilt, dass sich weitere Insolvenzanträge für Konzerngesellschaften der Signa Development Gruppe abzeichneten. Zuvor hatten die Unternehmensgruppe Signa Holding und einige kleinere Tochtergesellschaften Insolvenzanträge gestellt.

Wie aus den Insolvenzbekanntmachungen hervorgeht, hatten allein in der vergangenen Woche beim Amtsgericht Charlottenburg gleich zwei weitere Unternehmen, die zum komplexen Firmengeflecht der Signa Gruppe gehören, Insolvenzverfahren beantragt: Die Zwischenholding Signa Financial Services GmbH sowie die Untergesellschaften Signa Rent und die SCAx GmbH – letztere bislang vertreten durch den Geschäftsführer Timo Herzberg. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde in allen Fällen der Berliner Rechtsanwalt Torsten Martini, Partner der Wirtschaftskanzlei Görg, eingesetzt.

Benko konnte in der Niedrigzinsphase der vergangenen Jahre billige Kredite aufnehmen und finanzstarke Investoren gewinnen, um seine Gruppe erheblich auszubauen. Die zuletzt gestiegenen Zinsen, Baukosten und Energiepreise haben sein komplexes Firmengeflecht in eine Schieflage gebracht. Zur Unternehmensgruppe gehört auch der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof, der bereits zwei Insolvenzverfahren hinter sich hat und aktuell nur noch 92 Filialen mit rund 13.800 Beschäftigten umfasst.

