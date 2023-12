Berlin. Immer häufiger musste die Polizei im Sommer in den Freibädern anrücken. Diese Zahlen hat der Berliner Senat dazu nun vorgelegt.

In Berlins Freibädern gab es in diesem Jahr insgesamt 310 Straftaten. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage der Grünen hervor. Bei 87 Fällen davon handelte es sich um Gewaltdelikte – also unter anderem Körperverletzungen, Raub oder Sexualdelikte. Bei den übrigen Taten handelt es sich unter anderem um Sachbeschädigungen etwa durch Graffiti, Hausfriedensbruch oder Diebstahl.

Die Berliner Polizei konnte insgesamt 129 tatverdächtige Personen ermitteln. Die Gewaltvorfälle ereigneten sich unter anderem im Sommerbad Pankow, im Kreuzberger Prinzenbad oder am Humboldthain. Besonders betroffen war allerdings das Sommerbad Neukölln am Columbiadamm. Dort waren die Vorfälle teils so gravierend, dass die Polizei es gleich dreimal räumen musste.

So kam es am 9. Juni zu einer Massenansammlung von 60 bis 80 Jugendlichen, am 21. Juni stürmten rund 50 Jugendliche die Rutsche. Am 9. Juli geriet eine Jugendgruppe mit dem Sicherheitsdienst des Bades aneinander.

Insgesamt 143 Hausverbote in Berlins Sommerbädern

Die BBB sprach im Sommer 2023 insgesamt gegen 143 Personen Hausverbote aus – die meisten davon mit 34 im Sommerbad Pankow. Das Sommerbad Humboldthain liegt mit 32 auf dem zweiten und das Kombibad Seestraße in Wedding mit 21 auf dem dritten Platz. In Neukölln gab es lediglich acht Hausverbote, in den Sommerbädern Wilmersdorf und Mariendorf gar keine.

Aufgrund der anhaltenden Vorfälle und wiederholten Schlägereien werden einige Bäder seit diesem Sommer in Teilen videoüberwacht. Kameras gibt es seit dem 4. August im Eingangsbereich des Sommerbads Neukölln. Am 10. August wurden mobile Kameratürme in Kreuzberg, Pankow und im Bad am Insulaner in Schöneberg installiert.

Die Überwachung dient laut Innenverwaltung dem Schutz des Personals, der „Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs“ sowie der Strafverfolgung. „Laut Aussage der BBB gab es in den Sommerbädern Kreuzberg und Neukölln jeweils eine Anforderung von Kamerabildern durch die Polizei.“

Kosten für Sicherheit in Freibädern lagen bei 1,4 Millionen Euro

Im Versuch, dem Problem Herr zu werden, ergriffen die BBB im Sommer eine Reihe von Sofortmaßnahmen wie Ausweis- und Taschenkontrollen, Einlassstopps und -obergrenzen, zusätzliches Sicherheitspersonal, höhere Polizeipräsenz sowie Reparaturen der Zäune. Die Sofortmaßnahmen wurden laut BBB zu 90 Prozent umgesetzt, heißt es weiter.

Künftig, teils ab dem nächsten Sommer, soll der Einlass der Bäder verstärkt mit Online-Tickets erfolgen, wozu die BBB ihre Server ertüchtigen wollen. Testweise sind außerdem standardisierte Durchsagen in mehreren Sprachen geplant. Die Zäune um die Anlagen sollen zudem weiter instand gesetzt und erhöht werden. Ferner wollen die BBB stärker mit Besuchszeitfenstern arbeiten, um eine Überfüllung zu vermeiden.

Die Kosten für Sicherheit in den Bädern fielen laut der Antwort in der vergangenen Saison mit 1,4 Millionen Euro doppelt so hoch aus, wie zunächst geplant. Da auch mehr Sicherheitspersonal eingestellt wurde, kamen weitere 157.000 Euro für Leiharbeitskräfte dazu. Eine externe Firma hat im Auftrag der BBB die bestehenden Sicherheitskonzepte untersucht, was mit weiteren 50.000 Euro zu Buche schlug.

Einige Mitarbeiter brauchten psychologische Betreuung

Ferner habe man 6730 Euro für die psychologische Betreuung betroffener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgewandt. Die zusätzlichen Maßnahmen seien durch „Streichungen in anderen Budgets finanziert“ worden. Für die kommenden Jahre rechnen die BBB mit Mehraufwendungen im einstelligen Millionenbereich.

