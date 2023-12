Berlin (dpa/bb). Berlins zwölf Bezirksbürgermeister warnen vor einem „Kahlschlag der sozialen Infrastruktur“ infolge des geplanten Landeshaushalts 2024/2025. In einem am Dienstag veröffentlichten Brief an das Abgeordnetenhaus kritisieren sie vor allem eine neue Regelung, wonach die Bezirke für unbesetzte Stellen kein Geld mehr vom Land erhalten sollen. Wenn diese Mittel nicht mehr dazu beitragen dürften, generelle Einsparvorgaben zu erfüllen, müssten die Bezirke zwangsläufig bei der sozialen Infrastruktur sparen.

Berlins zwölf Bezirksbürgermeister warnen vor einem „Kahlschlag der sozialen Infrastruktur“ infolge des geplanten Landeshaushalts 2024/2025. In einem am Dienstag veröffentlichten Brief an das Abgeordnetenhaus kritisieren sie vor allem eine neue Regelung, wonach die Bezirke für unbesetzte Stellen kein Geld mehr vom Land erhalten sollen. Wenn diese Mittel nicht mehr dazu beitragen dürften, generelle Einsparvorgaben zu erfüllen, müssten die Bezirke zwangsläufig bei der sozialen Infrastruktur sparen.

„Von den Kürzungen betroffen sein wird beispielsweise die Schulreinigung“, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Bezirksbürgermeister. Das betreffe aber auch soziale Projekte wie Jugendfreizeiteinrichtungen, Familien- und Nachbarschaftszentren oder Seniorenfreizeitstätten. „Zudem werden die Angebote zur Bekämpfung von Suchterkrankungen und Obdachlosigkeit eingeschränkt werden müssen.“

Die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann (Grüne), erklärte: „Es ist im Interesse von Land und Bezirken, dass Berlin besser funktioniert. Dafür müssen die Bezirke entsprechend ausgestattet sein - personell und finanziell.“ Ihr Kollege aus Treptow-Köpenick, Oliver Igel (SPD), erklärte: „Die aktuellen Einsparungen werden die Berlinerinnen und Berliner direkt zu spüren bekommen, denn in den Bezirken arbeiten wir nicht abstrakt, sondern sind mit unseren Leistungen besonders nah an den Menschen.“

Das Berliner Abgeordnetenhaus will den Doppelhaushalt an diesem Donnerstag beschließen. Über den Brief der Bezirksbürgermeister hatte zuerst der „Tagesspiegel“ berichtet.

© dpa-infocom, dpa:231212-99-267273/2 (dpa)