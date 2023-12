Berlin (dpa/bb). Ein fünfjähriges Mädchen und seine 44 Jahre alte Mutter sind am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Malchow verletzt worden. Ein 22-jähriger Autofahrer ist beim Linksabbiegen mit dem Auto der 44-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der Kollision hat die fünfjährige Tochter der Frau Verletzungen am Kopf erlitten. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ihre Mutter zog sich Verletzungen am Oberkörper zu, die ebenfalls im Krankenhaus behandelt wurden. Sie konnte die Klinik im Anschluss wieder verlassen. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Eine gültige Fahrerlaubnis soll er nicht dabei gehabt haben. Die Ermittlungen dauern an.

