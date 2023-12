Berlin. Stahr soll bei der Fortsetzung des am Sonnabend unterbrochenen Landesparteitags als Vertreterin des Realo-Flügels kandidieren.

Die frühere Landesvorsitzende der Berliner Grünen Nina Stahr soll die aktuelle Führungskrise im Landesverband beenden. Stahr soll am Mittwoch bei der Fortsetzung des am Sonnabend unterbrochenen Landesparteitags als Vertreterin des Realo-Flügels als Ko-Vorsitzende neben dem Parteilinken Philmon Ghirmai kandidieren. Das bestätigen Parteikreise der Morgenpost am Dienstagmorgen.

Stahr ist Bundestagsabgeordnete aus Steglitz-Zehlendorf und war bereits zwischen 2016 und 2021 Landeschefin der Berliner Grünen, gemeinsam mit dem heutigen Fraktionsvorsitzenden im Abgeordnetenhaus Werner Graf. Sie springt ein, nachdem die Realo-Bewerberin Tanja Prinz am Sonnabend in drei Wahlgängen durchgefallen war.