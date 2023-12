Berlin (dpa/bb). Eine 37 Jahre alte Frau ist in Berlin-Mitte von einem Stein am Kopf getroffen und schwer verletzt worden. Die Frau war am Montagmorgen auf der Otto-Braun-Straße in der Nähe des Alexanderplatzes unterwegs, als der Stein sie traf, wie die Polizei mitteilte. Er hatte demnach einen Durchmesser von etwa fünf Zentimetern. Wer den Stein warf und aus welcher Höhe, blieb zunächst unbekannt. Hotelmitarbeiter kümmerten sich um die Frau, die schließlich ins Krankenhaus kam.

