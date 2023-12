Berlin. Die besten Auszubildenden des Landes sind am Montag in Berlin geehrt worden. Zu den bundesweit besten Absolventen in ihren Fachrichtungen zählen sieben Menschen aus Berlin und drei aus Brandenburg, wie die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) mitteilte.

Insgesamt wurden nach Angaben der DIHK rund 200 der besten Auszubildenden in ihren Fachrichtungen in Deutschland geehrt. Fast 300.000 junge Menschen haben im vergangenen Winter und im Sommer ihre Prüfungen in einem der Ausbildungsberufe abgelegt.

Die Ausgezeichneten haben ihre Ausbildung unter anderem als Brauer, Elektroniker und Schädlingsbekämpfer absolviert.

Die Gewinner:

Berlin

Michael Dreher, Brauer und Mälzer, Berlin

Nicolai Lukas Sander, Elektroniker für Informations- und Systemtechnik, Berlin

Caroline Neubert, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Berlin

Levi Mahncke, Fachinformatiker, Berlin

Joel Baldauf, Fachinformatiker, Berlin

Paul Schraepler, Technischer Systemplaner, Berlin

Claudia Jaster, Trockenbaumonteurin, Berlin

Brandenburg

Eugen Schlarmann, Berufskraftfahrer, Oranienburg

Leander Faccin, Schädlingsbekämpfer, Altlandsberg

Erik Audehm, Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie, Rüdersdorf

