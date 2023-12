Berlin. Die Suche nach einer neuen Co-Landesvorsitzenden vom Realo-Flügel der Grünen gestaltet sich nach dem Debakel vom Wochenende schwierig.

Offiziell hört man nur die übliche Worthülse. Man sei in guten Gesprächen, sagen alle relevanten Menschen aus der Führung der Berliner Grünen, wenn sie überhaupt ans Telefon gehen. Und natürlich sind alle „ziemlich“ oder sogar „extrem optimistisch“, dass es in den nächsten Stunden gelingt, die schwere Führungskrise des Landesverbandes zu lösen.

Am Mittwochabend setzt die größte Oppositionspartei, die bis Anfang des Jahres noch Teil der rot-grün-roten Regierungskoalition war, ihre am Sonnabend unterbrochene Landesdelegiertenkonferenz fort. Der Parteitag war ins Chaos gerutscht, weil es Tanja Prinz, einzige Kandidatin des Realo-Flügels für den Landesvorsitz, auch im dritten Wahlgang nicht geschafft hatte, mehr als knapp 30 Prozent der Delegiertenstimmen zu holen. Daraufhin war sie weinend und ohne einen Unterstützer an ihrer Seite aus dem Saal gelaufen.

Ganz alleine verließ die gescheiterte Kandidatin Tanja Prinz am Wochenende nach drei Wahlgängen die Landesdelegiertenkonferenz. © DPA Images | Christophe Gateau

Die Zeit drängt: Bald dürfte es in Berlin eine Wiederholung der Bundestagswahl geben

Am Montagabend war nach zahlreichen Telefonaten und persönlichen Runden ein Treffen aller relevanten Personen angesetzt. Der Auftrag: Schnell einen Ersatz für den zweiten Platz an der Parteispitze neben dem unangefochten, für den linken Parteiflügel antretenden Vorsitzenden Philmon Ghirmai zu finden.

Die Zeit drängt. Nächste Woche entscheidet das Bundesverfassungsgericht über die Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin. Diese war ebenso wie die zeitgleich 2021 abgehaltene und 2023 wiederholte Abgeordnetenhauswahl von zahlreichen Pannen begleitet. Um wieder in einen Wahlkampf zu ziehen, brauchen die Grünen einen funktionierenden Landesvorstand.

Gesucht wird eine Frau aus dem Realo-Flügel, die sofort ihren Job aufgeben kann

Eine Frau muss es neben Ghirmai sein. Und natürlich eine „Reala“, denn eine linke Doppelspitze hätte der gut organisierte linke Flügel schon am Wochenende durchsetzen können. Darauf habe man aber im Interesse einer Lösung für die Gesamtpartei verzichtet, hieß es am Montag. Die Neue muss bereit und in der Lage sein, sofort ins Amt einzusteigen, das anders als bei anderen Parteien ein bezahlter Vollzeit-Job ist. Wer das macht, müsste ihren aktuellen Job sehr zeitnah aufgeben.

Eigentlich schließt die Satzung und die darin immer noch verankerte Trennung von Amt und Mandat aus, eine Abgeordnete, eine Stadträtin oder Bezirksbürgermeisterin zu nehmen. Ob diese Vorgabe in der aktuellen Notsituation eingehalten wird, war am Montag offen. Man denke sehr breit, hieß es. Das kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass man eben doch für eine Übergangsfrist eine Ausnahme machen könnte, um eine von den zerstrittenen Realos, aber auch von den Parteilinken anerkannte Frau zu präsentieren.

Denkbar ist, dass in der Not die Trennung von Amt und Mandat aufgehoben wird

Namen von möglichen Bewerberinnen gab es angesichts dieser Ausgangslage am Montag noch nicht. Und wenn, dann wurden sie strikt geheim gehalten. Klar ist nur, dass es nach der Höchststrafe für die Kandidatin Prinz nicht einfach sein dürfte, eine Person von einem solchen Kommando zu überzeugen. Die bisherige Landeschefin Susanne Mertens ließ am Abend wissen, sie bleibe bei ihrer Entscheidung, nicht noch einmal zu kandidieren. Das hatte sie bereits nach ihrer Niederlage bei Abstimmung im Realo-Lager gesagt.

Von einem „Knall“ wollten erfahrene Grüne aber auch mehrere Tage nach dem Eklat um Prinz nicht sprechen. Stattdessen wurde das Bild von einem „kontrollierten Abfackeln“ bemüht. Denn die Niederlage der bisherigen Beisitzerin im Kreisvorstand Tempelhof-Schöneberg kam wohl allenfalls für sie und ihre engsten Freunde überraschend. Nun wollen die entscheidenden Grünen den entstandenen Schockzustand für einen parteiinternen Reinigungsprozess nutzen.

Hinter der gescheiterten Kandidatin Prinz stehen selbst ernannte Hardcore-Realos

Denn Prinz wurde von einer in der Partei als „Sekte“ bezeichneten Radikal-Realo-Gruppe namens GR@M auf den Schild gehoben. Angeblich sind dort vor allem Mitarbeiter aus Bundesbehörden, Ministerien und Verbänden versammelt. Denen sei der Berliner Landesverband zu links, kümmere sich zu wenig um die Außenbezirke und sollte sich eher an den im Südwesten schon lange regierenden und überaus pragmatischen Baden-Württemberger Grünen orientieren.

Beim informellen Treffen des Realo-Flügels in einem Hotel in Mitte hatte sich die GR@M-Kandidatin Prinz knapp gegen die bisherige Co-Landeschefin Mertens durchgesetzt. In der irrigen Annahme, damit alle Stimmen des Realo-Lagers sicher zu haben, gingen Prinz und ihre Freunde in den Parteitag und scheiterten. Offenbar hatten sie entgegen ihrem eigenen Anspruch, Politik an den Realitäten auszurichten, die Verhältnisse bei den Berliner Grünen völlig falsch eingeschätzt.

Neun Kreisverbände werfen der Gruppe Einschüchterung von Mitgliedern vor

An Warnungen hatte es nicht gemangelt. Ende vergangener Woche veröffentlichten ihre Gegner flügelübergreifend einen von neun Kreisvorständen unterzeichneten offenen Brief, indem sie das Vorgehen von Prinz‘ Unterstützern scharf kritisierten: „Mitglieder werden eingeschüchtert, andere werden psychisch unter Druck gesetzt, Falschbehauptungen als Totschlagargumente vorgebracht und eine Kultur des Misstrauens gesät“, heißt es darin. Nach der Wahlschlappe für Prinz hoffen einige, dass nun in der Partei wieder „Hygiene und ein ordentlicher Umgang miteinander“ Einzug halten werde.

Einer der Wortführer von GR@M ist übrigens derselbe Grüne aus Mitte, den seinerzeit Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel mit einem Spitzenjob im Bezirksamt versorgen wollte. Einem anderen Bewerber bot von Dassel Geld an, wenn er verzichten würde. Daraufhin wurde der Bürgermeister auch von der eigenen Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung abgewählt.