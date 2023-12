Berlin. Erstmals seit 15 Jahren fährt wieder ein festlicher Sonderzug zur Weihnachtszeit. Tickets waren innerhalb von Stunden ausverkauft. Nun gibt es eine neue Chance.

Das Interesse ist riesig. Innerhalb von nur wenigen Stunden waren die Fahrten mit dem Weihnachtszug der Berliner S-Bahn ausverkauft. Nun will der Verein Historische S-Bahn (HiSB) doch noch zwei Zusatzfahrten anbieten. Diese sollen am 16. und 23. Dezember, also den Sonnabenden vor dem dritten und vierten Advent, stattfinden. Vorgesehene Abfahrtszeit ist laut Eintrag auf der Website des Vereins jeweils um 10.30 Uhr ab S-Bahnhof Grünau. Dort soll dann die Fahrt, die unter anderem über den südlichen Berliner Ring bis nach Charlottenburg führt, um 12.35 Uhr wieder enden.