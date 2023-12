Berlin. Neues Ärgernis im öffentlichen Nahverkehr in Berlin: Im gesamten Netz der Berliner S-Bahn kommt es aktuell zu Störungen.

Bei der S-Bahn Berlin kommt es am Montag zum flächendeckenden Ausfall der Anzeigen und der akustischen Signale. Das Unternehmen meldete bei X: „Im gesamten S-Bahn-Netz ist leider die visuelle und akustische Fahrgastinformation ausgefallen. Bitte auf die Anzeigen und Ansagen an und in den Zügen achten.“ Die Ursache für den Ausfall wurde nicht genannt. Auch Informationen darüber, wie lange die Störung andauert, waren zunächst nicht verfügbar.

Im öffentlichen Nahverkehr in Berlin kommt es aktuell immer wieder zu Störungen und Ausfällen. Zuletzt war es wegen des Streiks bei der Deutschen Bahn zu massiven Beeinträchtigungen im Verkehr der S-Bahn gekommen. Immerhin: Durch den Fahrplanwechsel fahren seit dem 10. Dezember auf vielen S-Bahn-Linien deutlich längere Züge.

Auch bei den Berliner Verkehrsbetrieben läuft es nicht rund. Am Sonntag musste der Verkehr auf nahezu allen Buslinien eingeschränkt werden, weil der BVG die Busfahrer fehlen. Am Mittwoch muss sich der BVG-Vorstand im Abgeordnetenhaus erklären, wie die Situation schnellstmöglich verbessert werden kann. Betriebsvorstand Rolf Erfurt und Personalvorständin Jenny Zeller sind geladen.

