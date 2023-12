Ferien in Berlin: Alle Ferientermine 2024 im Überblick – Winterferien, Osterferien, Sommerferien und Feiertage in der Hauptstadt.

Berlin. Die Urlaubszeit ist bekanntlich die schönste Zeit des Jahres. Damit Sie Ihre Herbstferien, Weihnachtsferien und Winterferien in Berlin planen können, haben wir für Sie alle Termine der Schulferien in Berlin 2024 aufgelistet. Außerdem finden Sie hier eine Übersicht der unterrichtsfreien Tage an den Berliner Schulen und die gesetzlichen Feiertage für das Jahr 2024.

Ferien Berlin 2024: Wann sind Schulferien?

Ferien Termin Winterferien 5. bis 10. Februar Osterferien 25. März bis 5. April Pfingstferien 10. Mai Sommerferien 18. Juli bis 30. August Herbstferien 21. Oktober bis 2. November Weihnachtsferien 23. bis 31. Dezember

Welche gesetzlichen Feiertage gibt es in Berlin 2024? Welche Tage sind unterrichtsfrei?

Feiertag Datum Wochentag Neujahr 1. Januar Montag Internationaler Frauentag 8. März Freitag Karfreitag 29. März Freitag Ostermontag 1. April Montag Tag der Arbeit 1. Mai Mittwoch Christi Himmelfahrt 9. Mai Donnerstag Pfingstmontag 20. Mai Montag Tag der Deutschen Einheit 3. Oktober Donnerstag 1. Weihnachtstag 25. Dezember Mittwoch 2. Weihnachtstag 26. Dezember Donnerstag

Warum haben die Länder unterschiedliche Ferienregelungen?

Die Sommerferien der Länder werden in einem mehrjährigen Rhythmus von einer Länderarbeitsgruppe abgestimmt und von der Kultusministerkonferenz beschlossen. Die übrigen Ferientermine werden von den Ländern bestimmt (z. B. Osterferien, Herbstferien, Weihnachtsferien). Die Länder übermitteln ihre Ferientermine dem Sekretariat der Kultusministerkonferenz, das sie als Übersicht veröffentlicht. Hier finden Sie die Ferienordnung für das Land Berlin (pdf).