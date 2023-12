Berlin. Das Aus der reduzierten Mehrwertsteuer in der Gastronomie setzt viele Restaurants in Berlin unter Druck. Jetzt reagiert die Stadt.

Berlin erlässt die Gebühren für die Nutzung von öffentlichem Straßenland. Das teilte die Senatsverkehrsverwaltung am Montag mit. Der Erlass der Sondernutzungsgebühren gilt für die Jahre 2023 und 2024. Von der Regelung profitieren zum Beispiel Gastwirte oder Schausteller, die Getränke und Speisen etwa auf Bürgersteigen oder Plätzen anbieten wollen.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) teilte dazu mit: „Der Erlass der Sondernutzungsgebühren ist für Gastronomie, Handel, Schausteller oder die Kulturwirtschaft eine wichtige Unterstützung, denn die schwierigen Corona-Jahre wirken immer noch nach.“ Das Land Berlin wolle Gastwirten und Schaustellern, dem Einzelhandel oder auch den kreativen Menschen in Berlin dabei helfen, „sich wieder zu stabilisieren“, so Wegner.

Weiter sagte er: „Berlin wird von einer lebendigen Gastronomie, vielfältigem Einzelhandel und bunten Volksfesten profitieren.“ Die Einnahmeverluste für die Bezirke sollen durch die Senatsverwaltung für Finanzen ausgeglichen werden. Die Bezirksämter können Sondernutzungsgebühren, die ab Mai 2023 erhoben worden sind, rückwirkend erstatten, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Auch interessant: „Goldies“ – Wenn Sterneprofis Fast Food machen

Aus für Mehrwertsteuer-Reduzierung: Pleitewelle in Berlin befürchtet

In Berlin war zuletzt die Sorge vor einer drohenden Pleitewelle in der Gastronomie laut geworden. Weil sich die Ampel-Koalition nicht auf eine Fortführung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes einigen konnte, gilt ab dem 1. Januar wieder der reguläre Satz von 19 Prozent auf Speisen in der Gastronomie. Die Mehrwertsteuersenkung war Mitte 2020 in den ersten Monaten der Corona-Pandemie eingeführt und wegen der Energiekrise bis Ende dieses Jahres verlängert worden. Die Gastronomie befürchtet nun Betriebsschließungen und Arbeitsplatzverlust. (bee)

Lesen Sie auch: Aus für reduzierte Mehrwertsteuer – Dehoga fürchtet Pleiten