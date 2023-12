Berlin. Ein Mann ist in der Nacht an der Lietzenburger Straße niedergeschossen worden. Eine Mordkommission der Polizei soll ermitteln.

An der Lietzenburger Straße in Berlin-Charlottenburg ist in der Nacht zu Montag ein Mann niedergeschossen worden. Laut Informationen der „B.Z.“ handelt es sich bei den Mann um einen bekannten 29 Jahre alten Boxer. Zeugen hätten beobachtet, wie vor den Schüssen ein mit zwei Personen besetztes Auto mit niederländischen Kennzeichen die Lietzenburger Straße mehrfach abgefahren hätte. Offenbar hätten die Männer gezielt Ausschau nach ihrem späteren Opfer gehalten.

Gegen 3.40 Uhr hätten die Männer aus ihrem Fahrzeug heraus mehrfach auf den 29-Jährigen geschossen. Er sei am Hals getroffen worden. Gäste eines Hotels in der Nähe des Tatorts hätten Erste Hilfe geleistet, die Täter flüchteten demnach. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten, er habe in einem Krankenhaus notoperiert werden müssen. Sein Zustand sei kritisch. Eine Einsatzhundertschaft sicherte den Tatort, eine Mordkommission soll nun die Ermittlungen übernommen haben. Die „B.Z.“ spekuliert über einen möglichen Bezug des 29-Jährigen zum Milieu krimineller Clans. Die Berliner Polizei war zunächst nicht erreichbar. (bee)