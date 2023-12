Berlin. Weihnachtslieder für das Wir-Gefühl – Einsamkeit nach der Pandemie gerade bei den Jüngsten und Ältesten stark gestiegen.

Wer die Einsamen sind, ist an diesem Adventsnachmittag am Berliner Hauptbahnhof kaum zu erkennen. Zu viele Menschen hasten aneinander vorbei, zerren Koffer und Taschen Treppen hoch und herunter, stehen sich gegenseitig im Weg, wenn jemand den blinkenden Riesen-Weihnachtsbaum fotografiert oder sich umdreht: „Wo bleibt ihr denn?“ Nur sehr unauffällig folgen manche Besucher dem Treiben von Sitzbänken aus. Nur wer lange zuschaut, kann erkennen, dass im Schnellrestaurant nicht alle nach dem Essen wieder gehen. Oder wer gerade die x-te Runde durch den Bahnhof dreht, ohne je in einen Zug einzusteigen.