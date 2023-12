Berlin. Wegen akuten Personalmangels schränkt die BVG das Angebot auf insgesamt 44 Buslinien ein.

Wie angekündigt, sind am Sonntag weitere Einschränkungen bei der BVG in Kraft getreten. Das Unternehmen kürzt das Bus-Angebot um sechs Prozent, auf ein Jahr hochgerechnet entspricht das einer Minderleistung von sechs Millionen Kilometern.

Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit dem massiven Personalmangel. Zwar stellt die BVG in diesem Jahr 650 neue Busfahrer ein, im kommenden Jahr sollen es sogar mehr als 900 sein, das reicht aber nicht aus, um die hohe Fluktuation bei den Mitarbeitern und das altersbedingte Ausscheiden auszugleichen.

Die BVG will bis 2029 insgesamt 10.000 neue Mitarbeiter einstellen

In den kommenden fünf Jahren sollen insgesamt 10.000 neue Mitarbeiter gewonnen werden, kündigte Personal-Vorstand Jenny Zeller zuletzt an. Am Mittwoch muss sich der BVG-Vorstand im Abgeordnetenhaus erklären und Lösungswege aufzeichnen, wie die Situation bei der BVG schnellstmöglich verbessert werden kann.

Betroffen sind von den Einschränkungen Express- und Metrobuslinien genau wie reguläre Buslinien. Die Busse der Linie 300, die mitten durchs Berliner Zentrum fährt, ist künftig beispielsweise nur noch alle 20 Minuten unterwegs, auf der Linie 310, die normalerweise zwischen U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße/​S-Bahnhof Charlottenburg und U-Bahnhof Blissestraße/​Uhlandstraße verkehrt, wird der Betrieb tagsüber komplett eingestellt.

Viele Metrobuslinien sind betroffen

Ebenso gibt es auf der Linie X49 nach 17 Uhr keinen Betrieb mehr, auf dem Abschnitt zwischen Hahneberg und Heerstraße/ Magistratsweg in Spandau wird der Betrieb auch zu weiteren Zeiten eingestellt. Auf der Linie X21 fahren von Montag bis Sonntag nach 21 Uhr sowie sonnabends bis 9 Uhr keine Busse.

Von den Taktausdünnungen sind außerdem beispielsweise die Metrobuslinien M19, M29, M36 und oder M46 betroffen. Bei den Schnellbuslinien gibt es weitere Einschränkungen auf den Strecken des X11, X33, X69 und X83.

Wie die BVG erklärt, sollen durch die Verteilung auf eine große Zahl von Linien die Änderungen auf den einzelnen Streckenabschnitten und Verbindungen möglichst geringgehalten werden.

Bei der S-Bahn gibt es dagegen leichte Verbesserungen des Angebots. Auf den Linien S1 und S5 werden in den Hauptverkehrszeiten morgens und nachmittags mehr Verstärkerzüge eingesetzt. So entsteht in diesen Zeiten zwischen Zehlendorf und Potsdamer Platz (S1) beziehungsweise Mahlsdorf und Warschauer Straße (S5) ein Fünf-Minuten-Takt.