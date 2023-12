Berlin. Die Unternehmenschefs sollen im Abgeordnetenhaus die Lage erklären. Der Fahrgastverband fordert vom Senat mehr Engagement für den ÖPNV.

Mit dem Fahrplanwechsel bei der Bahn sind am Sonntag auch die angekündigten Einschränkungen bei der BVG in Berlin in Kraft getreten. Wegen des massiven Personalmangels reduziert das Unternehmen den Busverkehr um sechs Prozent. Davon betroffen sind 44 Buslinien. Aufs Jahr gerechnet verringert sich die Busleistung 2024 damit um rund sechs Millionen Kilometer gegenüber den eigentlichen Planungen. U-Bahnen und Straßenbahnen sind nicht von den Einschränkungen betroffen.

Am Mittwoch muss sich der BVG-Vorstand im Abgeordnetenhaus erklären, wie die Situation schnellstmöglich verbessert werden kann. Betriebsvorstand Rolf Erfurt und Personalvorständin Jenny Zeller sind geladen. Schon zuvor hat Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) den Druck auf das Unternehmen erhöht und die Erwartung formuliert, den Normalzustand so schnell wie möglich wieder herzustellen.

Studierende könnten in Berlin als Bus- und Tramfahrer in Teilzeit helfen

Aus Sicht des Berliner Verkehrsverbandes Igeb reicht das aber nicht aus. Auch der Senat müsse Verantwortung übernehmen. „Das ist kein Problem der BVG allein“, sagte IGEB-Sprecher Jens Wieseke am Sonntag der Berliner Morgenpost. „Wer Busse in Staus schickt und damit dafür sorgt, dass 100 Fahrer mehr benötigt werden, der darf sich nicht wundern.“

Der Fahrgastverband fordert vom Senat eine ehrliche Analyse, wie er die BVG konkret unterstützen kann. Aus Sicht des Verbandes könnte die Verkehrsverwaltung für eine Vorrangschaltung für Busse und Trams sorgen, damit die Fahrten beschleunigt werden. Außerdem könnten kombinierte Rad- und Busspuren eingerichtet werden, für die weniger hohe Anforderungen bestehen als für reine Busspuren.

Um das Personalproblem zu senken, empfiehlt der IGEB dem Beispiel Münchens zu folgen und Studierende zu Bus- und Tramfahrern in Teilzeit auszubilden. Innensenatorin Iris Spranger könnte zudem dafür sorgen, dass die Polizei einen Fokus auf die Freihaltung von Busspuren setzt, um die Fahrzeiten zu verringern.

44 Buslinien von Einschränkungen betroffen

Insgesamt kritisiert der IGEB das fehlende Engagement der Landesregierung, um den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen. „Der Senat hat die politische Verantwortung und muss sich auch mal morgens um vier vor Ort auf einem Betriebshof blicken lassen“, so Wieseke. So könnte er ein Gespür für die Nöte und Sorgen der Mitarbeiter erhalten. „Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner kann nicht nur von Magnetschwebebahnen träumen, das hilft im Moment gar nicht weiter.“

Die BVG hatte angekündigt, den Busverkehr ab Sonntag einzuschränken, um das bestehende Personal nicht noch mehr zu belasten. Mehr als 40 Linien sind stadtweit von Einschränkungen betroffen. Teilweise gibt es auf den Linien zu bestimmten Uhrzeiten gar keinen Betrieb mehr, vor allem werden aber Takte ausgedünnt – vielfach fahren die Busse auf den Verbindungen nur noch alle 20 Minuten. Schon jetzt liegt das Angebot der BVG 2,5 Prozent unter dem eigentlich vorgesehenen Fahrplan.

Unter den 44 Linien, auf denen es Einsparungen geben wird, finden sich viele wichtige und bekannte. Der 100er-Bus zum Beispiel soll nur noch alle 15 Minuten fahren. Der 200er und der 300er verkehren tagsüber nur noch alle 20 Minuten.

Tarifverhandlungen für bessere Arbeitsbedingungen starten 2024

Um die Arbeitsbedingungen bei der BVG und deren Tochter BT zu verbessern, verhandelt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ab Anfang 2024 mit der BVG über bessere Arbeitsbedingungen für die rund 16.000 Beschäftigten. Dabei geht es um flexiblere Arbeitszeiten und Schichtmodelle, mehr Urlaub und bessere Pausenregelungen.

Aus Sicht von Verdi geht es um die Entlastung der Mitarbeiter. Alles, was den Fahrdienst unmittelbar betreffe, werde Bestandteil der Tarifrunde sein. „Das bedeutet, wir müssen zum Beispiel die Ruhezeiten verlängern, wir brauchen mehr Tage Urlaub und wir müssen uns die Pausenzeiten angucken“, sagte der Fachbereichsleiter Verkehr bei Verdi, Jeremy Arndt.

Seit Sonntag gilt der neue Fahrplan bei der Bahn

Seit Sonntag gilt auch im Bahnverkehr in Deutschland ein neuer Fahrplan. Für Berlin und Brandenburg bringt dieser jedoch vor allem Verbesserungen: Künftig gibt es mehr Verbindungen beziehungsweise mehr Sitzplätze für Fahrten nach Nordrhein-Westfalen und nach München. Im Regional- sowie im S-Bahnverkehr stehen nur kleine Änderungen an. Am Flughafen Berlin-Brandenburg werden beispielsweise die Bahnhofsnamen geändert. Die Station am für den Flugbetrieb nicht mehr relevanten Terminal 5 heißt künftig Schönefeld (bei Berlin). Beim Bahnhof Flughafen BER entfällt der Zusatz „Terminal 1-2“.

Im Berliner S-Bahnverkehr werden auf den Linien S1 und S5 in den Hauptverkehrszeiten morgens und nachmittags mehr Verstärkerzüge eingesetzt. So entsteht in diesen Zeiten zwischen Zehlendorf und Potsdamer Platz (S1) beziehungsweise Mahlsdorf und Warschauer Straße (S5) ein Fünf-Minuten-Takt.