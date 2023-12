Berlin. Ist Transformation ohne Verbote möglich? Und was sollte Berlins Klimapolitik tun? Politikwissenschaftler Philipp Lepenies im Interview.

Verbote und Verzicht sind nichts, was Menschen sich freiwillig aussuchen. Gerade in der Umwelt- und Klimapolitik ist allerdings oft von ihnen die Rede – bei Befürwortern wie Gegnern. Der Berliner Politik- und Wirtschaftswissenschaftler Philipp Lepenies hat diesen unbeliebten Begriffen ein ganzes Buch gewidmet. Im Interview spricht er darüber, wie sie in Deutschland zu Kampfbegriffen wurden.