Berlin (dpa/bb). Unbekannte sollen zwei Männer in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Berlin-Charlottenburg verletzt haben. Polizisten entdeckten die beiden 20- und 23-Jährigen am frühen Sonntagmorgen auf einem Gehweg am Hardenbergplatz, wie die Beamten mitteilten. Der Ältere trug eine Schnittwunde im Gesicht, der Jüngere war am Oberkörper verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus, wobei der 23-Jährige stationär aufgenommen wurde.

Zeugen hatten zuvor vor Ort zwei flüchtende Menschen beobachtet. Die Polizei startete eine Suche, konnte jedoch niemanden mehr finden. Der genaue Hergang war zunächst unklar.

