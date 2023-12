Berlin. Die Tage der Präsenzarbeit im Büro sind gezählt, sagt René Braun. So treibt er mit seiner Firma die Mobilität in Unternehmen voran.

René Braun ist an diesem Morgen zur Arbeit gelaufen. Von seiner Wohnung zu seinem Arbeitsplatz in der Brunnenstraße 19 in Mitte braucht er zu Fuß lediglich fünf Minuten. Wenn es bei ihm mal schneller gehen soll, steigt er auf einen E-Scooter um. Eine kurze Strecke, die man noch einmal verkürzen möchte: Das sei der Anwendungsfall, erzählt Braun, den er und sein Team bei Scootern sehen würden.