Höhenretter mussten am Freitagabend drei Personen aus dem Aufzug an der TU befreien. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Bewaffnetes Räuber-Duo überfällt Charlottenburger Bar

Feuerwehr rückt zweimal zur selben Straße in Britz aus

Drei Personen stundenlang in Aufzugskabine gefangen

Berlin. Eine Behelfskonstruktion und die Höhenrettung war notwendig, um drei Personen am Freitagabend zu befreien, die in einem Gebäude der Technischen Universität in Charlottenburg im Aufzug stecken gebelieben waren. In Britz mussten Feuerwehrkräfte gleich zweimal in derselben Straße Brände bekämpfen. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News aus Berlin vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 9. Dezember: Bewaffnete überfallen Bar in Charlottenburg

14.50 Uhr: In der vergangenen Nacht wurde eine Bar in Charlottenburg ausgeraubt. Gegen 1.10 Uhr betraten zwei maskierte Personen ein Lokal in der Fritschestraße, in dem neben der 60 Jahre alten Mitarbeiterin noch drei Gäste zugegen waren. Einer der mutmaßlichen Tatverdächtigen soll die Gäste mit einer Schusswaffe bedroht haben, während der andere hinter den Tresenbereich ging und dort die Kasse inklusive Bargeld sowie ein Handy an sich nahm. Die Täter sollen schließlich in unbekannte Richtungen geflüchtet sein. Es wurde niemand verletzt.

Dreijähriges Kind bei Unfall in Zehlendorf verletzt

12.35 Uhr: Ein dreijähriges Kind ist am Freitagabend bei einem Unfall in Zehlendorf auf eine Motorhaube geschleudert und verletzt worden. Der Polizei zufolge war ein 82 Jahre alter Autofahrer gegen 18.20 Uhr an der Kreuzung Argentinische Allee / Riemeisterstraße nach links in die Argentinische Allee abgebogen. Dort überquerte allerdings gerade ein 36-Jähriger mit einem Kinderwagen die Fahrbahn, worin sich seine dreijährige Tochter befand. Der 82-Jährige rammte den Kinderwagen, wodurch das Mädchen auf die Motorhaube des Autos geschleudert wurde und anschließend auf die Straße fiel. Rettungskräfte brachten das Kind, das eine Brustkorb- und eine Kopfverletzung davontrug, in ein Krankenhaus. Vater und Autofahrer blieben unverletzt.

Mann bringt Dieb seines Autos zur Strecke

13.20 Uhr: Ein Mann hat in Neu-Hohenschönhausen den mutmaßlichen Dieb seines eigenen Autos gestellt. Der 36-Jährige parkte sein Fahrzeug am Freitagabend, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Während einer späteren Weiterfahrt im Wagen zweier Männer kam ihm im Gegenverkehr sein eigenes Auto entgegen. Die Männer wendeten und nahmen die Verfolgung auf. Als der mutmaßliche Dieb den gestohlenen Wagen an der Wartenberger Straße abstellte, brachten die Männer ihn zu Boden und übergaben ihn der alarmierten Polizei. Er kam mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus, die er beim Sturz erlitten hatte.

80 Jahre alter Radsfahrer nach Unfall in Reinickendorf im Krankenhaus

11.05 Uhr: Ein 80-Jähriger musste am Freitagvormittag nach einem Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann hatte laut Polizei gegen 11.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Markstraße in Höhe der Haßlinger Straße in Reinickendorf überquert, als ein 59 Jahre alter Kleintransportfahrer dort wendete. Dabei fuhr er den Radfahrer an. Der 80-Jährige erlitt mehrere Beinverletzungen und einen Armbruch.

Zwei Feuerwehr-Einsätze binnen weniger Stunden in Britzer Nachbarschaft

9.30 Uhr: Im Neuköllner Ortsteil Britz musste die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden gleich zweimal in dieselbe Straße ausrücken. Erstmal wurden die Einsatzkräfte zu einem Löscheinsatz gegen 4.30 Uhr in den Karolinenweg gerufen. Nur etwa zwei Stunden später stand das Mobiliar einer Wohnung in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus in derselben Straße in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten schließlich die Inneneinrichtung der Wohnung im ersten Stock. Zuerst berichtete die „B.Z.“.

Studenten stecken stundenlang im Aufzug der TU fest

9 Uhr: Am Freitagabend befreiten Einsatzkräfte der Höhenrettung drei Personen aus einem steckengebliebenen Aufzug in einem Gebäude der Technischen Universität in Charlottenburg. Zuvor hatten zwei Männer und eine Frau gemeinsam zwei Stunden in der Kabine ausharren müssen. Um die Personen sicher aus dem Fahrstuhl im Gerhard Ertl Center in der Marchstraße zu befreien, bedurfte es einiger Vorarbeit. So wurde die Kabine im Aufzugschacht aufwendig mit einer eigens angelegten Behelfskonstruktion abgesichert, um ein Absacken zu verhindern.

Die drei Personen wurden gegen 19.30 Uhr schließlich sicher und unverletzt aus der Fahrstuhlkabine befreit. Zuerst berichtete die „B.Z.“