Berlin. Bei der ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ hat das Noch-Ehepaar Oliver und Amira Pocher offensichtlich etwas unfreiwillig einen gemeinsamen Auftritt absolviert. Beide waren am Samstagabend getrennt über den roten Teppich der Spendenaktion von „Bild“ und ZDF gegangen. Oliver Pocher betrat die Bühne in Berlin zu Showbeginn mit Alessandra Meyer-Wölden, Amira mit der „Let's Dance“-Gewinnerin Anna Ermakova. Sie setzten sich in verschiedenen Reihen ans Spendentelefon. Moderator Johannes B. Kerner zog die zwei aber rechts und links an seinen Händen vor die Kamera und bat sie, abwechselnd die Spendenhotline von „Ein Herz für Kinder“ vorzulesen: Er die Vorwahl 01802, sie die Nummer 10 10 10. Die getrennt lebenden Pochers kamen dem Wunsch etwas überrumpelt und verwirrt nach.

Bei der ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ hat das Noch-Ehepaar Oliver und Amira Pocher offensichtlich etwas unfreiwillig einen gemeinsamen Auftritt absolviert. Beide waren am Samstagabend getrennt über den roten Teppich der Spendenaktion von „Bild“ und ZDF gegangen. Oliver Pocher betrat die Bühne in Berlin zu Showbeginn mit Alessandra Meyer-Wölden, Amira mit der „Let's Dance“-Gewinnerin Anna Ermakova. Sie setzten sich in verschiedenen Reihen ans Spendentelefon. Moderator Johannes B. Kerner zog die zwei aber rechts und links an seinen Händen vor die Kamera und bat sie, abwechselnd die Spendenhotline von „Ein Herz für Kinder“ vorzulesen: Er die Vorwahl 01802, sie die Nummer 10 10 10. Die getrennt lebenden Pochers kamen dem Wunsch etwas überrumpelt und verwirrt nach.

Der Comedian trug jedoch gleich die ganze Nummer vor. Amira stichelte darauf: „Das war klar.“ Im Abgang sagte Oliver Pocher etwas verdutzt: „Das war's schon? Können wir jetzt wieder heiraten, oder was?“

© dpa-infocom, dpa:231209-99-240350/2 (dpa)