Berlin. U-Bahn-Stationen oder Lost Places? Die kaputtesten U-Bahnhöfe von Hermannplatz bis Bismarckstraße – und warum sie so gruselig aussehen.

Bahnhöfe mit nackten Betonwänden. Offene Tunneldecken, aus denen das Wasser tropft und Kabel hängen, verbretterte Bahnsteige, die zum Drogenkonsum und als Pissoirs genutzt werden. Neben den aktuellen Problemen wie maroden Zügen oder Kabeldiebstahl und den Großbaustellen an der U6 und U8 gehören die Dauerbaustellen an vielen Bahnhöfen zum täglichen Ärgernis vieler Fahrgäste. Seit mehr als zehn Jahren wird an manchen Stationen gebaut. Bei anderen weiß niemand, wie lange es noch dauert.