Berlin. Berlins Finanzsenator Stefan Evers (CDU) spricht im Interview über Löcher im Etat, die Kosten für Flüchtlinge und die Schuldenbremse.

Berlins Finanzsenator Stefan Evers (CDU) hat einen schwierigen Job: Das Geld in Berlin ist knapp geworden. Es müssen aktuell noch vier Milliarden Euro eingespart werden. Wie das gehen soll, erklärt er im Gespräch mit der Berliner Morgenpost.

Herr Evers, am Donnerstag wird das Abgeordnetenhaus den Doppelhaushalt 2024/25 beschließen. Darin sind alle in den früheren Jahren angelegten Reserven verplant, dazu stehen vier Milliarden pauschale Minderausgaben, also bisher undefinierte Sparauflagen, drin. Fühlen Sie sich gut dabei?

Ich sehe bei diesem Haushalt Licht und Schatten. Einerseits haben wir eine extrem schwierige Haushaltslage mit einem strukturellen Defizit von rund 2,6 Milliarden Euro geerbt. Das verschwindet nicht über Nacht. Andererseits haben wir als neue Koalition, mitten in einem laufenden Haushaltsaufstellungsverfahren, in Rekordzeit den Doppelhaushalt 2024/2025 aufgestellt. Dieser Haushalt schafft die Grundlage, unsere Stadt positiv zu verändern. Es gibt zum Beispiel deutlich mehr Mittel für die Digitalisierung der Behörden oder die innere Sicherheit.

Die nächste Aufgabe wird es sein, die pauschalen Minderausgaben (PMA) aufzulösen, also zu sagen, wo wirklich gekürzt werden soll. Wie wird das vor sich gehen?

Prioritäten zu setzen, ist Aufgabe jeder einzelnen Fachverwaltung. Alle Senatorinnen und Senatoren sind sich der schwierigen Haushaltslage und ihrer persönlichen Verantwortung für die notwendige Konsolidierung bewusst. Die pauschalen Minderausgaben müssen aufgelöst werden. Das wird natürlich nicht auf einen Schlag geschehen, sondern es ist ein Prozess, den wir eng begleiten werden.

Gerade die Bezirke, aber auch Senatsverwaltungen haben ihre PMAs in den letzten Jahren oft erbracht, indem sie Geld für nicht besetzte Stellen verwendet haben. Das soll jetzt nicht mehr möglich sein. Warum haben Sie diesen Ausweg versperrt?

Die Koalitionsfraktionen haben beschlossen, dass Personalmittel nicht mehr für die Auflösung von pauschalen Minderausgaben herangezogen werden sollen. Das Ziel ist vor allem, dass offene Stellen endlich besetzt werden. Es geht also nicht um große Einsparungen, sondern darum, die Verwaltung funktionsfähig zu halten. Es sollen Menschen bezahlt werden, nicht leere Stellen. Wir werden unsererseits alles dafür tun, die Voraussetzungen für schnelle Stellenbesetzungen zu verbessern. Der Einstieg in den öffentlichen Dienst muss leichter werden.

Aber wenn unbesetzte Stellen nicht mehr gegengerechnet werden dürfen, reden wir doch über echte Kürzungen von zwei Milliarden Euro, die kommendes Jahr umgesetzt werden.

Erstens sind die Ausgaben in vielen Bereichen traditionell geringer als die Ansätze im Haushalt. Das wird auch in den kommenden Jahren einen erheblichen Anteil der Minderausgaben ausmachen. Aber ja, es wird auch darum gehen, Prioritäten zu setzen. Das wissen alle Senatorinnen und Senatoren und sie stehen dafür in der Pflicht.

Kritiker sagen, in diesen Fällen werde allein die Verwaltung entscheiden, was gekürzt wird und nicht das Parlament als Haushaltsgesetzgeber. Ist das demokratisch?

Der Haushalt wird vom Parlament beschlossen…

Ja, aber mit einer Leerstelle von zwei Milliarden Euro pro Jahr.

Das Parlament erteilt dem Senat damit einen Arbeitsauftrag. Und sie können davon ausgehen, dass die Auflösung pauschaler Minderausgaben nicht ohne kritische Begleitung des Abgeordnetenhauses erfolgt.

Die meisten Ausgaben sind über Gehälter, fixe Kosten oder Verträge kaum zu beeinflussen. Wo man leichter ran kann, sind die Zuwendungen und Zuschüsse. Müssen so finanzierte Träger von Sozial-, Kultur- und Jugendprojekten jetzt einen Kahlschlag befürchten?

Es geht nicht um Kahlschlag. Es geht um Normalisierung. Das Land Berlin muss nach Jahren von erheblichen Ausgaben zur Krisenbekämpfung Schritt für Schritt wieder ein normales Ausgabenniveau erreichen.

Dabei hängt unsere Haushaltslage natürlich auch von der politischen Entwicklung im Bund ab. Niemand weiß heute, wie es mit dem Bundeshaushalt weitergeht, oder mit aktuell vom Bund geplanten Belastungen für die Länder. Beispielsweise verhandeln wir gerade mit der Ampel-Koalition über das sogenannte „Wachstumschancengesetz“. Ein teures Gesetz ohne große Wirkung, bei dem es allein für Berlin um hunderte Millionen Euro Steuerausfall geht. Wenn wir dort zu einer besseren Verabredung kommen, hätten wir schon einen guten Teil der Wegstrecke geschafft. Ein großer Block sind natürlich auch die Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten. Ich setze darauf, dass es nach der Einigung der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung gelingt, die Zahl der unterzubringenden Menschen nachhaltig zu reduzieren. Das würde den Haushalt ganz erheblich entlasten.

Können Sie denn aber den Menschen sagen, was auf sie zukommt? Es wird doch jemand merken, wenn zwei Milliarden Euro, die im Haushalt stehen, nicht ausgegeben werden können.

Der Job ist, dass Berlin mit weniger Geld besser funktioniert. Das ist machbar, wenn alle an einem Strang ziehen und jeder seine Hausaufgaben erledigt. Wir müssen als Verwaltung moderner und effizienter werden, mit weniger Flächen auskommen und schon aufgrund der demographischen Entwicklung lernen, perspektivisch mit weniger Personal auszukommen.

Aber das wird doch nicht nächstes Jahr kassenwirksam sein.

Vieles davon hätte längst geschehen müssen. Wir können es uns jetzt buchstäblich nicht leisten, noch mehr Zeit zu verlieren. Also muss in den nächsten beiden Jahren eine Menge geschehen.

Die Linke wirft der Koalition vor, sich in Haushaltsberatungen und in Koalitionsverhandlung vor schwierigen Entscheidungen gedrückt zu haben. Der große Sparhammer müsse dann 2025 folgen, wenn der nächste Haushalt ohne die dieses Mal genutzten Reserven aufgestellt werden muss. Warum bringt sich die Koalition so kurz vor der nächsten Wahl in eine solche Situation?

Gerade weil wir keinen solchen Sparhammer wollen, leiten wir jetzt den notwendigen Konsolidierungspfad ein.

Sie sagen, der Haushalt müsse wieder auf das Niveau von vor Corona herunter. Können Sie nachweisen, was Corona-Bedingt draufgelegt wurde und lässt sich das sauber rausrechnen aus dem Gesamtbudget?

Alle Programme und zusätzlichen Ausgaben, die in Zusammenhang mit der Pandemie entstanden sind, müssen auf den Prüfstand. Das betrifft fast alle Ressorts.

Ist schon klar, wie die PMAs auf die Ressorts verteilt wird?

Alle Senatsverwaltungen werden ihren Beitrag leisten müssen.

Die Baukosten steigen, die Flüchtlingskosten gehen hoch, die nächsten Tarifabschlüsse dürften teuer werden für die öffentlichen Arbeitgeber. Ist das eigentlich alles noch zu finanzieren?

Einerseits sind die öffentlichen Finanzen in Deutschland insgesamt gesund, gerade im Vergleich zu anderen Industrieländern. Andererseits stehen wir vor gewaltigen Investitionen, wenn wir die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft erfolgreich stemmen wollen. Deshalb wird ja gerade darüber diskutiert, wie der dafür notwendige Rahmen in der Finanzverfassung aussehen kann.

Sie sagen, Berlin müsse stärker konsolidieren als Anfang der 2000er-Jahre unter Finanzsenator Thilo Sarrazin. Damals holte der viel Geld rein, in dem er die Gehälter im Öffentlichen Dienst kürzte, keine Leute mehr einstellte und Investitionen auf die lange Bank schob. Das ist heute kaum möglich. Wie wollen Sie also das Problem angehen?

Herr Sarrazin hatte ein anderes Problem, weil ein großer Teil der Landesausgaben durch Zinszahlungen gebunden war. Davon sind wir weit entfernt. Wir stehen vor einer anderen Aufgabe: Wir müssen die durch Krisenprogramme aufgeblähten Staatsausgaben auf ein normales Niveau zurückführen. Insofern wird auch der Anpassungspfad anders aussehen, als es damals zu beobachten war.

Aber Sie sagen ja selbst in der Finanzplanung, Berlin müsse ab 2025 drei Milliarden Euro konsolidieren. Dazu kommen die Reserven, die ihnen jetzt geholfen haben, die aber weg sind. Macht fünf Milliarden Euro pro Jahr.

Ich bin von Natur aus optimistisch. Wir schaffen für diese Herausforderung mit dem Doppelhaushalt die notwendigen Voraussetzungen und kluge Rahmenbedingungen.

Bundesweit tobt eine Debatte um schuldenfinanzierte Sondervermögen. Auch Berlin plant so etwas, um Klimaschutz-Investitionen zu bezahlen. Ist es zulässig, daraus seit Jahrzehnten vergammelte Polizeiwachen oder Hochschulgebäude zu sanieren?

Die Kernfrage dabei ist, ob eine Maßnahme dazu beiträgt, uns aus der Abhängigkeit von fossilen Energien zu befreien. Wenn man mit der Sanierung eines Gebäudes einen großen Gewinn in der Energieeffizienz erzielt, wären solche Vorhaben mutmaßlich auch aus dem Sondervermögen finanzierbar. Jetzt werden wir aber zunächst einmal die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auswerten und notwendige Rückschlüsse für die Konstruktion des Sondervermögens ziehen.

Manche Berliner Finanzpolitiker sagen, es lägen erhebliche Reserven in den Landesunternehmen, die Berlinovo, Wasserbetriebe und andere hätten insgesamt Milliarden auf der hohen Kante. Lässt sich dieses Geld für den Haushalt nutzen?

Die Unternehmen des Landes müssen natürlich einen Beitrag dazu leisten, dass Berlin wirtschaftlich gesund dasteht – schließlich sind sie öffentlich finanziert. Aber natürlich werden wir nicht ihre Leistungsfähigkeit schwächen.

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner hat sich mit dem CDU-Vorsitzenden Merz angelegt und fordert eine Reform der Schuldenbremse. Geht da aus ihrer Sicht irgendein Weg daran vorbei?

Es braucht einen Dreiklang von Maßnahmen, um dieses Land zukunftsfähig aufzustellen. Wir müssen erstens die Haushalte konsolidieren und das Ausgabenniveau des Staates auf ein gesundes Niveau zurückführen. Auch das ist eine Frage unserer Zukunftsfähigkeit. Zweitens müssen wir alles dafür tun, die wirtschaftlichen Kräfte unseres Landes zu stärken und zu mobilisieren. Wir müssen die Verwaltung modernisieren, Bürokratie reduzieren und die unfassbare Zahl von Vorgaben und Auflagen reduzieren, die dieses Land lähmen. Das kostet gar nicht viel Geld, sondern politische Entschlusskraft. Es würde einen echten Wachstumsimpuls schaffen und übrigens auch die staatlichen Einnahmen steigern.

Und die Investitionen?

Ja, drittens müssen wir es schaffen, das notwendige Kapital für die Transformation zu mobilisieren. Das gilt einerseits für privates Kapital, schließlich werden die weitaus meisten Klima-Investitionen im privaten Sektor stattfinden müssen. Andererseits bedeutet die Transformation auch für die öffentliche Hand gewaltige Herausforderungen, und diesbezüglich bin ich durchaus bereit, auch darüber zu diskutieren, ob und wie man gegebenenfalls die Schuldenbremse zielgerichtet verbessern kann. Entscheidend dabei ist für mich in dieser Frage einerseits die Zweckgebundenheit der Mittel und andererseits die Schuldentragfähigkeit der öffentlichen Haushalte. Da steht Deutschland übrigens ganz gut da.

Wie können die Landespolitiker die Bundespartei und die Bundestagsfraktion überzeugen, von der starren Schuldenbremse abzurücken?

Wenn man am Ende die Dinge im Zusammenhang sieht und die Diskussion nicht ständig allein auf die Schuldenbremse bezieht, kann aus dem von mir beschriebenen Dreiklang durchaus ein Generationenpakt werden. Alle demokratischen Parteien stehen in einer gemeinsamen Verantwortung, diese Fragen ideologiefrei zu diskutieren. Ich habe den Eindruck, dass noch längst nicht alle die Tragweite der Zeitenwende erfasst haben, in der wir tatsächlich stehen. Unsere Antwort auf die Herausforderungen der heutigen Zeit wird nach meiner festen Überzeugung auch darüber entscheiden, welche Akzeptanz die freiheitliche Demokratie in unserem Land künftig noch haben wird.